富豪稅效應 「帳面有錢人」也出走加州

編譯廖宜怡／綜合報導
受加州「富人稅」衝擊的不只億萬富豪，淨資產較小的企業家們也考慮離開加州。（取自Freepik）
受加州「富人稅」衝擊的不只億萬富豪，淨資產較小的企業家們也考慮離開加州。（取自Freepik）

億萬富豪因加州提議徵收「富人稅」紛紛遠走他州，近來成為熱門話題。然而，並非只有億萬富豪才會選擇離開加州，就連淨資產較小的企業家也開始考慮是否應該離開加州。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，總部位於舊金山的創投公司Worklife Ventures創辦人金莫（Brianne Kimmel）表示，大家都很恐慌，其投資組合中大部分加州公司已開始著手制定應急計畫，以便一旦「富人稅」獲得通過，才能迅速離開加州。

投資了近80家新創公司的金莫說：「這項稅收將影響到所有投資新創公司換取股權的人，對舊金山而言只有百害而無一利。」

近來，科技圈開始流傳一句口號：「在B輪融資前離開」（Leave before the B），暗示新創企業會在公司完成B輪融資前離開加州。這個跡象反映出，強烈反對「富人稅」的人已經從最初的加州億萬富豪，擴大到整個創業家和投資者群體，他們對加州是科技公司最佳發展地點的信心已開始動搖。

舊金山標準表示，科技創業者主要擔心兩點：一、他們擔心「富人稅」提案不僅影響億萬富豪，還會波及那些今年可能透過持有新創企業股權成為「帳面億萬富豪」的人；二、許多人認為，這項舉措是加州未來進一步推行更激進「資產沒收」行動的開端。

企業創辦人洛伯（John Loeber）本周發表了一篇文章，警告矽谷有被「政治掠奪者」摧毀的風險，並呼籲科技界多參與地方和加州政治。

一年前剛從紐約搬回舊金山的洛伯擔心，「富人稅」提案可能預示加州未來走向，他不排除再次出走加州。他說：「我們認為，這不會是一次性稅收，而是會有第二次、第三次，而且門檻會愈來愈低。」

馬薩德（Amjad Masad）創辦的科技公司Replit本周估值高達90億美元，可能使馬薩德躋身「帳面億萬富豪」之列。他稱，「富人稅」提案動搖了他對加州的信任，讓他考慮搬家。他說：「說實話，我和許多企業創辦人一樣，正在思考繼續留在這裡是否還有意義。」

重量級創投業者Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan）近日在X論壇上猛烈抨擊「富人稅」提案，認為這項提案將終結加州在創業經濟領域的主導地位，而且還會「導致人們在創業成功前就離開加州」，甚至「今後許多人根本不會選擇在加州創業」。

陳嘉興指出，Y Combinator每年都會創造多位「帳面億萬富豪」，他們的淨資產都被綁定在不穩定的新創公司股份上。他稱，這項稅收將扼殺加州的創新和新創企業，因為創辦人一旦被徵收1億美元的稅款，就會失去流動資金。

