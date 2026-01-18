私密景點╱沙漠小鎮充滿藝術 約書亞樹不止有國家公園

若想進一步體會約書亞樹與藝術的關係，戶外大型裝置同樣不可錯過。圖為藝術家Daniel Popper的「Transmission」。（記者劉子為/攝影）

對大眾而言，約書亞樹國家公園 （Joshua Tree National Park）的第一印象，往往來自遼闊的沙漠景觀、奇岩地貌，以及只生長於這片土地上的約書亞樹，與日落和星空一同構成極具辨識度的自然畫面。也正因如此，約書亞樹地區長年被視為親近自然、短途出遊的熱門去處。

不過，若走出國家公園，約書亞樹的魅力並不止於自然風光。沿著62號公路（Twentynine Palms Highway）一帶，分散著多個藝術空間與創意據點，形成一條低調卻充滿個性的「藝術小天地」。畫廊、裝置作品、選物商店與不定期的音樂演出交錯其中，讓沙漠小鎮多了幾分人文氣息。

其中最具代表性的景點之一，是世界知名鉤針博物館（World Famous Crochet Museum）。這座迷你博物館由藝術家Shari Elf利用舊式攝影亭改造而成，展示各式鉤針編織作品，小巧卻別具巧思，也帶著約書亞樹特有的幽默與手作精神。 世界知名鉤針博物館由藝術家Shari Elf利用舊式攝影亭改造而成，展示各式鉤針編織作品。（World Famous Crochet Museum）

在這一帶，還能看到多家小型畫廊與藝術商店，部分空間在特定時段會舉辦展覽、音樂表演或社區聚會。沒有大型美術館的距離感，更多的是藝術自然融入日常生活的狀態。

若想進一步體會約書亞樹與藝術的關係，戶外大型藝術裝置同樣不可錯過。位於鎮外的Noah Purifoy Outdoor Desert Art Museum，是一處完全開放的沙漠藝術場域，藝術家以回收材料與廢棄物創作出多件大型裝置，散落在荒原之中，讓觀者在行走間與作品、土地產生對話。