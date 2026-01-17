我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

自動駕駛8313件交通違規缺陷 特斯拉展開調查

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉正仔細審查8313起潛在「自動駕駛」交通違規事件。（本報檔案照）
特斯拉正仔細審查8313起潛在「自動駕駛」交通違規事件。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，美國監管機構批准特斯拉（Tesla）公司延期五周，以開始處理針對其車輛在全自動輔助駕駛（Full Self-Driving，FSD）系統啟用時違反交通法規的缺陷調查。

特斯拉本周向全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）申請延期，該機構正在調查該公司稱為FSD的一系列功能。該機構於10月啟動調查，列舉了數十起特斯拉闖紅燈、逆向行駛或其他故障的案例。

NHTSA上月向特斯拉發出信息請求，要求該汽車製造商說明與該缺陷相關的消費者投訴、現場報告、財產損失索賠、仲裁程序或訴訟案件數量。特斯拉於1月12日告知監管機構，需要更多時間來識別可能與調查相關的交通違規報告。

根據該機構官網公布的文件，特斯拉向NHTSA表示：「截至今日仍有8313份紀錄需人工審核。」該公司預計每日可處理約300份紀錄，現需在2月23日前完成答覆。

全自動輔助駕駛功能的完善程度對特斯拉日益關鍵，首席執行長馬斯克（Elon Musk）正寄望該系統提振需求，此前公司年度交付量已連續下滑。儘管馬斯克屢次宣揚特斯拉自動駕駛功能的有效性，加州卻指控該公司誇大車輛能力。該州已威脅將實施30天銷售禁令，可能於今年初生效。

除調查FSD啟用狀態下特斯拉車輛違反交通安全法規的行為外，NHTSA還重點審查其車輛在強光眩目、濃霧等低能見度條件下的識別與應對能力。該監管機構於2024年10月啟動此項調查，此前已發生多起事故，其中一起導致人員死亡。

特斯拉本周向NHTSA提交的延期申請中抱怨稱，公司正面臨監管機構的連環質詢。除全自動輔助駕駛功能和交通違規問題外，該公司還需同時應對NHTSA針對碰撞報告延遲提交及車門把手故障的調查。

特斯拉表示，在短時間內需回應三項大型信息請求「負擔過重，影響答覆質量」。

該公司稱，在完成交通違規報告數量統計、提供問題摘要及因果因素評估後，將再次向NHTSA申請延期。

該公司計畫爭取更多時間，就每項投訴或索賠提供更詳細信息，包括車輛搭載的FSD軟體版本、駕駛者是否在交通違規前收到警報，以及是否涉及碰撞、傷亡等指控。

特斯拉 馬斯克 加州

上一則

2026世報迎春年節展/Habbi Habbi 孩子多語言學習

下一則

年節展／熊貓中文 兒童唱年歌、用成語拜年

延伸閱讀

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由

特斯拉FSD改訂閱制 馬斯克有個「1兆美元」的理由
特斯拉自駕輔助駛系統 取消買斷選項 改月付費制

特斯拉自駕輔助駛系統 取消買斷選項 改月付費制
特斯拉電動車FSD 2月14日起全面轉為每月訂閱制

特斯拉電動車FSD 2月14日起全面轉為每月訂閱制
Waymo領先舊金山自駕計程車 面臨特斯拉挑戰

Waymo領先舊金山自駕計程車 面臨特斯拉挑戰
特斯拉餐廳開業風光 半年後人潮消退

特斯拉餐廳開業風光 半年後人潮消退
抗衡比亞迪 特斯拉在中國推出「5年零息」、「7年超低息」方案

抗衡比亞迪 特斯拉在中國推出「5年零息」、「7年超低息」方案

熱門新聞

河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
好市多可免費給在好市多購買的輪胎打氣。（記者張宏／攝影）

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

2026-01-12 21:43
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17
崔麗杰日前被ICE逮捕。（取自Pexels）

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

2026-01-15 18:00
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
曾祕密嫁給自己亞裔繼子的拉斯維加斯成人片女星麥可斯（Devyn Michaels），如今為一樁駭人聽聞的分屍命案付出沉重代價。（示意圖由Chatgpt生成）

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

2026-01-09 21:11

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議