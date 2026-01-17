自動駕駛8313件交通違規缺陷 特斯拉展開調查

特斯拉正仔細審查8313起潛在「自動駕駛」交通違規事件。（本報檔案照）

據「信使報」（Mercury News）報導，美國監管機構批准特斯拉 （Tesla）公司延期五周，以開始處理針對其車輛在全自動輔助駕駛（Full Self-Driving，FSD）系統啟用時違反交通法規的缺陷調查。

特斯拉本周向全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA）申請延期，該機構正在調查該公司稱為FSD的一系列功能。該機構於10月啟動調查，列舉了數十起特斯拉闖紅燈、逆向行駛或其他故障的案例。

NHTSA上月向特斯拉發出信息請求，要求該汽車製造商說明與該缺陷相關的消費者投訴、現場報告、財產損失索賠、仲裁程序或訴訟案件數量。特斯拉於1月12日告知監管機構，需要更多時間來識別可能與調查相關的交通違規報告。

根據該機構官網公布的文件，特斯拉向NHTSA表示：「截至今日仍有8313份紀錄需人工審核。」該公司預計每日可處理約300份紀錄，現需在2月23日前完成答覆。

全自動輔助駕駛功能的完善程度對特斯拉日益關鍵，首席執行長馬斯克 （Elon Musk）正寄望該系統提振需求，此前公司年度交付量已連續下滑。儘管馬斯克屢次宣揚特斯拉自動駕駛功能的有效性，加州 卻指控該公司誇大車輛能力。該州已威脅將實施30天銷售禁令，可能於今年初生效。

除調查FSD啟用狀態下特斯拉車輛違反交通安全法規的行為外，NHTSA還重點審查其車輛在強光眩目、濃霧等低能見度條件下的識別與應對能力。該監管機構於2024年10月啟動此項調查，此前已發生多起事故，其中一起導致人員死亡。

特斯拉本周向NHTSA提交的延期申請中抱怨稱，公司正面臨監管機構的連環質詢。除全自動輔助駕駛功能和交通違規問題外，該公司還需同時應對NHTSA針對碰撞報告延遲提交及車門把手故障的調查。

特斯拉表示，在短時間內需回應三項大型信息請求「負擔過重，影響答覆質量」。

該公司稱，在完成交通違規報告數量統計、提供問題摘要及因果因素評估後，將再次向NHTSA申請延期。

該公司計畫爭取更多時間，就每項投訴或索賠提供更詳細信息，包括車輛搭載的FSD軟體版本、駕駛者是否在交通違規前收到警報，以及是否涉及碰撞、傷亡等指控。