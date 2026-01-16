未持REAL ID搭國內航班恐需繳45元 加州合規定不到6成

此為非REAL ID加州駕照。(取自加州車管局）

聯邦運輸安全管理局（TSA）宣布，自2月1日起，凡年滿18歲、搭乘美國國內航班卻未持有REAL ID駕照或其他聯邦政府認可的身分證件者，將須支付45美元費用，以接受額外身分驗證程序，否則可能無法通過安檢並登機。

REAL ID於2025年5月適用於國內航空旅行。過去，即使旅客未持REAL ID，仍可在接受額外身分查核後搭機。TSA表示，新措施的關鍵改變，是相關額外查核產生的成本，將自2月1日起由旅客自行負擔。

TSA說明，該筆45美元費用用於名為「ConfirmID」的身分驗證程序，內容包括收集旅客姓名、住址等個人資訊，以確認其身分。TSA同時警告，即使旅客支付費用，也無法保證一定能成功完成驗證並獲准登機；費用一經繳納，概不退還。

不過，TSA指出，該筆付款在首次航班日期起10天內有效。若旅客因身分驗證未通過而錯過航班，可在10天期限內重新訂位並沿用原付款紀錄。

根據TSA統計，目前超過 94% 的旅客已使用 REAL ID 或其他可接受的身分證件登機。然而，部分州的REAL ID普及率仍偏低。以加州 為例，加州車管局（DMV）數據顯示，截至2025年，全州約58%的駕照與身分證持有人符合REAL ID規定。

除REAL ID駕照外，TSA表示，旅客亦可出示其他聯邦認可證件取代REAL ID，包括美國或外國護照、永久居民卡（綠卡 ）、國土安全部核發的可信旅客證件（如 Global Entry）、軍人證，以及原住民 部落身分證，均可免除 45 美元費用。