我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

加州附屬住宅單元激增 多項新法陸續生效

記者劉子為／洛杉磯報導
根據統計，ADU在全加州新建住宅中的占比，已由過去不到1%，成長至目前約占20%。（記者劉子為／攝影）
根據統計，ADU在全加州新建住宅中的占比，已由過去不到1%，成長至目前約占20%。（記者劉子為／攝影）

近年附屬住宅單元（Accessory Dwelling Unit，ADU）在加州快速成長，已成為州內住房供給的重要一環。在ADU需求與數量持續攀升的背景下，州長紐森去年10月簽署多項與ADU及小型附屬住宅單元（Junior ADU，JADU）新法，調整審批流程、出租限制與釐清地方政府責任，並已陸續生效。

根據Alameda Post引述加州住房倡議組織California YIMBY的統計，ADU在全州新建住宅中的占比，已由過去不到1%，成長至目前約占20%。組織執行長Brian Hanlon指出，州政府近年持續透過立法移除地方層級對ADU的限制，使原本「在實務上幾乎不可行」的附屬住宅，逐步成為可行的住房選項。

法律事務所Best Best & Krieger LLP指出，對一般屋主而言，新法最大的改變並非條文細節，而是地方政府能「卡關」ADU的空間明顯縮小，申請與審批流程將比過去更透明，也更不容易被拖延。

在審批程序方面，新法SB543加速地方政府的行政時程。新法要求，地方政府須於15個工作天內判定ADU或JADU申請是否完整，並以書面列出缺件項目與補正方式；申請人補件後，政府仍須於15個工作天內完成再次審查。若申請遭否決或被認定不完整，地方政府必須提供書面申訴機制，並於60個工作天內做出最終書面裁定。

在面積與費用規範上，SB543明定，州法中所指的ADU與JADU面積上限，皆為「室內可居住空間」。其中，室內面積不超過750平方呎的ADU，以及不超過500平方呎的JADU，免收一般開發影響費；若ADU或JADU室內面積不超過500平方呎，亦可免收學校影響費（school impact fees）。

過去地方政府常對ADU數量採取不同解釋，SB543則正式確認可在同一地塊上「組合式」設置多種類型的ADU。依新法，單戶住宅用地可同時設置獨立式ADU、既有建物改建ADU及JADU；多戶住宅用地亦可結合建物內改建ADU與新建獨立式ADU，相關爭議獲得州法層級的明確釐清。

此外，AB1154調整JADU的居住與出租限制。新法將「屋主必須自住」的規定，限縮至僅適用於JADU與主屋共用衛浴的情況；若JADU設有獨立衛浴，屋主可不必居住於該物業內。同時，法條明文禁止JADU作為短期出租用途，規定租期須超過30天。

加州 紐森

上一則

來自中國政庇申請人 美占全球八成

下一則

強力移民執法 衝擊華人卡車司機 有人轉行甚至舉家返鄉

延伸閱讀

無人機飛過上空 加州屋主隨後就被拒保「像有人偷窺」

無人機飛過上空 加州屋主隨後就被拒保「像有人偷窺」
聯邦凍結社福補助 恐衝擊金山弱勢家庭

聯邦凍結社福補助 恐衝擊金山弱勢家庭
無人機飛過上空 加州房屋就被拒保 屋主震驚：像被人偷窺

無人機飛過上空 加州房屋就被拒保 屋主震驚：像被人偷窺
南加男子稱 用同號碼買30年彩券 中頭獎卻丟了1張

南加男子稱 用同號碼買30年彩券 中頭獎卻丟了1張
坐著火車遊加州

坐著火車遊加州
南加男子用同一個號碼買了30年彩券 終於中頭獎 結果…

南加男子用同一個號碼買了30年彩券 終於中頭獎 結果…

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
河濱縣近千幢房產被列入拍賣名單，多處起拍價低至100美元。（示意圖取自Pexels.com）

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

2026-01-11 15:27
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本報記者走訪台北街頭時，常能看到民眾手提Trader Joe's經典藍色大托特包悠閒逛街。（記者謝雨珊／攝影）

春節返台帶什麼伴手禮 超市托特包搶手

2026-01-08 01:15
加州2026房屋出租新法實施，華人房東感嘆：房東越來越成為弱勢群體了。（記者啟鉻／攝影）

出租新法實施 華人房東：愈來愈成弱勢群體了

2026-01-11 01:17

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場