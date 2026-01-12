還清卡債 信用卡點數善加利用可成資產

我的頻道

編譯廖宜怡／綜合報導
專家表示，信用卡點數和獎勵是寶貴的金融資產。（美聯社）
專家表示，信用卡點數和獎勵是寶貴的金融資產。（美聯社）

對負債者來說，信用卡有如一個陷阱。在遇上財務困難時，信用卡可能是救命稻草，但也容易讓人背負每個月必須支付最低還款額的沉重壓力。

不過，專家表示，一旦擺脫債務，或有能力逐漸還清卡債，人們就可以完全改變對信用卡的看法，它不再是會拖累你的枷鎖，而是可以最大化利用的資產。

舊金山紀事報表示，除了獎勵優惠之外，信用卡還有許多好處，例如提供簽帳卡沒有的購物和詐欺保護。如果民眾負責任使用信用卡，它可以提高個人信用評分；在租車和訂飯店方面，信用卡也不會像許多簽帳卡那樣，從客戶的銀行帳戶中先扣除雜費的押金。

一旦消費者的心態從「信用卡是我的備用應急資金」轉為「信用卡幫助我支付生活方式費用」後，就可以開始考慮以下事項：

哪張信用卡適合您？

市面上沒有任何一張信用卡是所有專家一致公認應該擁有的，最合理的法則是選擇一張適合自己的。那麼，如何才能選到適合自己的信用卡？對大多數人來說，一張免年費、所有消費類別都能獲得1.5%到2%回饋的信用卡就非常理想。

個人理財網站WalletHub執行長帕帕迪米崔爾（Odysseas Papadimitriou）建議先查看自己的信用評分，然後找出較有機會獲得批准和提供豐厚開卡紅利的信用卡，這些獎勵在人們達到一定的消費門檻後，還能提供更多獎勵。

另一個需要考慮的是預算中支出最多的類別，最好是能有4%到5%的現金回饋比率。

使用獎勵的首要原則

專家建議，應該將信用卡獎勵視為車庫裡的汽車或遊艇，而不是銀行儲蓄帳戶裡的錢，因為獎勵是一種會貶值的資產，價值可能隨著時間下降。由於信用卡獎勵機制缺乏嚴格監管，銀行和航空公司會降低獎勵價值，甚至完全取消獎勵。

信用卡評比網站「點數達人」（The Points Guy）旅遊內容總監羅森（Eric Rosen）表示，他經常聽到，有人為了兌換一個夢想中的假期攢了好幾年點數，卻在預訂的時發現，需要的點數提高了，讓人非常沮喪。

因此，如何才能最大程度利用辛苦賺來的信用卡點數呢：答案是：經常使用，不要囤積。

需要避免的錯誤

人們可能犯的最大錯誤就是沒有每個月付清信用卡，因為卡債的高昂利息會立即抵銷獎勵積分。

另一個錯誤是，把不符合自己目前生活方式的獎勵當作是使用高年費信用卡的理由。有些消費者看到信用卡有諸如免費機場貴賓休息室使用權、豪華飯店免費住宿、國際旅遊點數或服務的福利，就衝昏頭申請。免費獲得這些福利當然划算，但如果沒有這些興趣，民眾沒有必要為了獎勵而額外付出。

談藝／告別地鐵卡 紐約客舉行葬禮

女嫌涉8大道華人商場扒竊案 遭警通緝

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

蘋果Apple Card換發卡行：小摩接手200億美元未償放款 高盛止損退場

日本可以用Apple Pay嗎？日旅達人測試說可以但詢問有訣竅

南加華女偽造盜刷信用卡 跨多州高端店掃貨

