我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

加州職場新法 招聘廣告須明確薪資範圍…意義重大

編譯林思牧／綜合報導
加州工業關係廳已在其網站上發布一份五頁的通知樣本(有多種語言的版本) 。(dir.ca.gov/dlse/Know-Your-Rights-Notice)
加州工業關係廳已在其網站上發布一份五頁的通知樣本(有多種語言的版本) 。(dir.ca.gov/dlse/Know-Your-Rights-Notice)

加州2026年元旦生效的職場新法不如往年多，但就業律師表示其中有幾項意義重大。

舊金山紀事報報導，今年加州只有20多項新的勞動法生效。Littler Mendelson律師事務所的就業律師羅森奎斯特（Joy Rosenquist）表示，其中有幾項確實意義重大。其中一項最重要的法律規定，若員工在約定期限之前離職，雇主不得要求員工償還其已支付的留任獎金（retention bonuses）、搬家費和工作相關培訓費等。

另一項法律要求雇主在招聘廣告中揭露更實際的薪資範圍，並重新定義了加州同工同酬法中「性別」和「薪資」的含義。第三項法律則要求雇主在員工與執法人員在工作場所互動時，告知享有的憲法權利。

對雇主而言，這增加了一項義務：雇主必須在2月1日前向所有員工提供此通知，此後也要每年再通知一次，並在新員工入職時提供。加州工業關係廳（Department of Industrial Relations）已在其網站上發布了一份五頁的通知樣本供雇主使用，請讀者參考應用（如附圖）。

「通知內容並無新意。新變化僅在於雇主必須向員工提供這份通知，」加州商會勞動與就業總法律顧問薩阿德（Bianca Saad）表示。雇主還必須允許員工指定一名緊急聯絡人，以便在員工在被捕或被拘留時通知該聯絡人。現有員工必須在3月30日前取得此選擇權，新員工則需在入職時取得此選擇權。

SB642法案收緊了薪資透明度要求，並重新定義了性別和薪資概念。這項透明度法案要求雇主在收到「合理請求」後，向求職者提供加州可招聘職位的薪資標準。該法案也要求擁有15名或以上員工的雇主在所有招聘啟事中列明薪酬標準。

加州同工同酬法禁止雇主因員工從事實質相同的工作而向其支付低於異性或不同種族／族裔員工的薪酬。SB642法案中將「異性」（opposite sex）改為「其他性別」（another sex），以涵蓋非二元性別（non-binary）員工。

加州 舊金山

上一則

LAX現末日專機引猜測 國防部:作戰訓練

下一則

加州寵物新法嚴禁線上賣狗、殘酷除爪 防堵保險亂象

延伸閱讀

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實

周上七天班比中國「996」更卷 加州AI新創公司曝2殘酷現實
加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力

加州最低工資調至16.9元 矽谷生活成本高 勞工仍吃力
老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者

老年人全面照護計畫政策調整 不利弱勢長者
25年來首見 加州全境「零乾旱」

25年來首見 加州全境「零乾旱」
柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識

柯文哲請託代孕修法 韓國瑜：盡量尋求朝野共識
紐森提預算案 彌補29億元財政缺口

紐森提預算案 彌補29億元財政缺口

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家