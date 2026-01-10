我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

貝克漢家族裂痕加劇 長子發函切割：只能透過律師聯絡

按照新飲食指南吃 每人一周食品開銷增至175美元

記者王若然／洛杉磯綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華人區某超市牛排的價格為每磅11.99美元。（記者王若然／攝影）
華人區某超市牛排的價格為每磅11.99美元。（記者王若然／攝影）

美國衛生部和農業部日前發布最新美國人飲食指南，建議民眾的日常飲食組成與過去有所改變。最大的變化之一，是鼓勵民眾多吃動物蛋白質（非素食者而言）、乳製品等。不過有民眾認為，如果按照這項新指南，錢包可能會保不住。倘若以亞馬遜旗下的Whole Foods Market購物為準，按照這項新指南，每個人每周的食物消費恐增至175美元。

根據這張新的倒三角飲食指南，最上面一層面積最大的部分，由蛋白質、乳製品、水果、蔬菜以及指南所稱的「健康脂肪」組成，最底部的一小部分，也就是需要少量進食的，是包含全穀類食物，如麵包和米飯。值得一提的是，這張圖上的食物都是建議民眾食用的，只是數量多寡有異，而不建議的食物如精加工食品，則不建議民眾吃。

記者走訪洛杉磯縣華人聚居的羅蘭岡一家超市，發現提倡多吃的最常見紅肉類型牛肉，實在價格不菲。例如牛腱肉每磅7.99美元，沙朗牛排每磅11.99美元。白肉中，雞腿肉的價格為每磅2.39美元。此外，指南中提倡多吃的健康脂肪包含奶油、堅果、橄欖油、酪梨等，也都比同類型的商品價格高。以橄欖油為例，比其他精煉油如蔬菜油和芥花油貴好幾倍。例如在好市多，兩大桶重約11.55磅的蔬菜油，售價10.99美元。而該價格只能在好市多購買一瓶品質一般的橄欖油。

紐約郵報以亞馬遜旗下的Whole Foods Market購物為例，準備一周的食物，一個人需要花費約175美元；若改在實體超市購買，費用約為164美元。

此外，牛奶、堅果的價格，近幾年也上漲不少。紐約郵報稱，自去年以來，光是奶油價格就已暴漲58%。ShopRite旗下Bowl & Basket品牌的8盎司有鹽奶油半條售價為3.49美元，換算下來約為每磅7美元；Whole Foods自有品牌365的16盎司整顆生杏仁一袋售價為7.99美元；若偏好核桃，8盎司的切碎核桃一包則要6.49美元。

據「紐約郵報」報導，去年11月、正值假期季前夕，半加侖全脂牛奶的價格為5.99美元，較2024年價格大漲 50%。同時，根據美國勞工統計局（BLS）數據，肉類、家禽、魚類與雞蛋的價格，從2024年9月到隔年9月上漲了5.2%。

這份新的飲食指南主要倡導民眾「吃真正的食物。」避免精加工食品。美國衛生與公共服務部（HHS）抨擊過去的聯邦激勵措施，指出這些政策「促進了低品質、高度加工食品以及藥物介入，而非預防為主的做法」。

雞腿肉價格為每磅2.39美元。（記者王若然／攝影）
雞腿肉價格為每磅2.39美元。（記者王若然／攝影）

好市多 核桃 亞馬遜

上一則

百隊金龍遊行、華埠小姐決戰 熱鬧迎馬年

下一則

爾灣二手精品店又被搶 老闆嘆不斷重演

延伸閱讀

星巴克冬季菜單 杜拜巧克力、開心果超吸睛

星巴克冬季菜單 杜拜巧克力、開心果超吸睛
好市多春節限定來襲 馬年樂高、台灣糕點年味拉滿

好市多春節限定來襲 馬年樂高、台灣糕點年味拉滿
按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元

按照新飲食指南 一周每人食品開銷增至175美元
蒙市警聯合好市多 打擊零元購有成

蒙市警聯合好市多 打擊零元購有成
新年到 好市多這些購物體驗全面升級

新年到 好市多這些購物體驗全面升級
從藥房預付到AI推薦 好市多購物體驗全面升級

從藥房預付到AI推薦 好市多購物體驗全面升級

熱門新聞

U-Haul近日公布最新的年度「成長指數」（Growth Index）報告，主要依據各州「單程租賃」搬家卡車、拖車或U-Box搬家貨櫃的客戶淨流入或淨流出情況進行排名。（U-Haul官網截圖）

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

2026-01-07 16:50
一名台灣年輕女子免簽入境作卡拉ok陪唱，遭海關遣返。示意圖。（由ChatGPT製作）

貌美台女免簽來美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

2026-01-07 20:06
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
ICE突襲加州中央海岸，抓捕上百人。此為ICE抓捕圖，並非此次行動。（ICE官網）

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

2026-01-05 15:01

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...