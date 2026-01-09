2026年房市解析╱房貸利率下降在望 銷量將成長約14%

2026年隨著收入成長速度有望超越通膨，整體購屋負擔能力將改善。（路透）

在歷經房貸利率 攀升、房價 走勢相對持平的一年後，買賣雙方都高度關注，2026年美國房市將如何發展。多位房地產 專家指出，2026年可能是一個「過渡年」，市場不致出現劇烈反轉，但可望逐步朝向供需較為平衡的方向前進。房貸產業主要機構普遍預期，2026年房貸利率將維持在6%出頭水準；同時，儘管房屋交易量有機會回溫，整體房市供給仍相對吃緊，需求依舊高於供給。

全美不動產經紀人協會（NAR）首席經濟學家勞倫斯（Lawrence Yun）預測，2026年全美房屋銷售量將成長約14%。

整體購屋負擔能力將改善

Realtor.com的經濟學家也指出，隨著收入成長速度有望超越通膨，整體購屋負擔能力將有所改善。預估一般家庭住房支出占收入比重，將自2022年以來首度降至30%以下，代表更多購屋族有機會符合常見的「可負擔」標準，進而更容易申請房貸。

專家估房貸利率將降至6%

另一方面，房利美（Fannie Mae）經濟與策略研究團隊（ESR Group）預測，平均房貸利率將從2025年的6.6%，降至2026年約6%。專家指出，利率下滑可讓買方將更多預算用於房價本身，而非利息支出，有助推動市場交易動能。

今年房價將呈現溫和上揚

至於房價走勢，專家普遍認為仍將呈現溫和上揚。NAR預估，2026年房價平均漲幅約為4%，略高於2025年的3%。不過，隨著市場條件逐漸回歸平衡，部分地區可能出現更多降價情況，特別是掛牌時間較長的物件。勞倫斯指出，上市超過120天的房屋，平均降價幅度可達14%。

根據USA Today報導，對正在尋找房屋的購屋族而言，2026年可能帶來新契機。部分市場（包括佛州部分地區）已在2025年由「賣方市場」轉向「買方市場」，這樣的趨勢是否在2026年進一步擴大，將視各地區狀況而定。即便是在競爭仍相對激烈的市場（例如加州），買方也可能握有更多談判空間。專家建議，買方應著重房屋整體價值，以確保資金運用達到最佳效益。

開高價等搶標時代恐結束

若計畫在2026年出售房屋，市場趨於平衡，未必對你不利。專家指出，疫情初期房價快速上漲，已讓許多屋主累積可觀房屋淨值，這項優勢在成交時，仍能轉化為實際收益。隨著買方愈來愈精挑細選，房屋狀況將成為影響成交的重要因素。建議著重具高投資報酬率的整理與更新，並透過專業布置（staging）提升吸引力。在部分市場，「開高價、等搶標」的時代可能已經結束。應與具經驗的房仲合作，從一開始就訂出具競爭力的價格。

美國不動產科技平台與房地產服務公司addressUSA總裁杭茲曼（Paul Huntsman）表示，對賣方而言，最關鍵的是一開始就定對開價。他表示：「目前還沒有任何AI能精準算出最佳開價。你需要一位真正了解當地市場、熟悉房屋條件的第一線專業經紀人，才能把房子的開價放在正確位置。」