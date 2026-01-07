我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

2014至2019年在美國超市買牛肉 可望領補償金

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
如果在2014年至2019年間，曾在超市購買過牛肉，現在可能有機會領回一筆現金。示意圖。(Pexels)
如果在2014年至2019年間，曾在超市購買過牛肉，現在可能有機會領回一筆現金。示意圖。(Pexels)

據MSN、USA Today等媒體報導，如果民眾在2014年至2019年間，曾在超市購買過牛肉，現在可能有機會領回一筆現金。

多家美國大型肉品公司被消費者提告，指控業者多年來彼此「不競爭」，聯手推高牛肉價格，讓消費者無形中多付了錢。這起反壟斷集體訴訟中的部分公司近日同意和解，金額達8750萬美元，符合資格的消費者可提出申請。

根據訴訟內容，肉品公司被控在2014年8月到2019年底之間，私下達成協議，不互相搶市占率，結果牛肉價格被推高，消費者成了最後埋單的人。

這起聯邦訴訟點名的被告包括JBS USA Food Company、Swift Beef Company、JBS Packerland、Cargill、Cargill Meat Solutions Corporation、National Beef Packing Company、Tyson Foods 和Tyson Fresh Meats。等。其中，Tyson已同意支付5500萬美元和解金，Cargill也同意支付3250萬美元。法院預計在2026年5月12日召開聽證會，確認和解是否成立。等法院批准、相關程序走完後，才會正式發放補償款。

不過，並不是「買過牛肉就一定有」。這次補償主要針對一般新鮮或冷凍的原切牛肉，例如：肩胛肉（chuck）、里脊（loin）、肋排（rib）、後腿肉（round）。如果你當年常在超市買這類牛肉回家自己料理，就有機會符合資格。

但以下產品不包含在內： 高級牛肉（USDA Prime、有機、和牛）、草飼牛、無抗生素牛肉、清真或猶太潔食牛肉，以及絞肉、醃製、調味或已煮熟的加工牛肉。

只要在2014年8月至2019年12月期間，在超市或零售店買過上述牛肉，就算是「間接消費者」，符合這次集體訴訟的資格。不需要是大戶，家庭主婦、上班族、學生都可能符合條件。

消費者目前有四種選擇：

想領錢： 在2026年6月30日前填寫並提交申請表，之後就不能再就這起事件對相關公司提告。

不想參加、要退出： 在2026年3月30日前提出書面退出申請，雖然領不到錢，但仍可自行提告。

對和解有意見： 可在2026年3月30日前提出書面異議，向法院表達認為賠償不公平的理由。

什麼都不做： 不會拿到補償，未來也不能再提告。

民眾可上網在線上申請，或下載表格後郵寄。如有疑問，消費者可透過www.overchargedforbeef.com或致電1-877-283-8711，也可郵寄P.O. Box 3605, Portland, Oregon, 97208-3605查詢訴訟詳情。

若想於5月12日在公平性聽證會上發言者，需於3月30日前寄出書面申請函。信件內容需包括發言者姓名、現行郵寄地址、電話與簽名。

猶太

上一則

寶馬山野火周年 馬里布重建牛步 至今僅核發22建照

下一則

中風、心臟病發作、嚴重創傷… 突發重症應送醫院急診部

延伸閱讀

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
中國對進口牛肉配額外加關稅55% 澳洲恐損失逾10億

中國對進口牛肉配額外加關稅55% 澳洲恐損失逾10億
2025年食品雜貨價格飆升 牛肉漲25%、咖啡更達35%

2025年食品雜貨價格飆升 牛肉漲25%、咖啡更達35%
保障措施3年 中國對進口牛肉配額外加關稅55%

保障措施3年 中國對進口牛肉配額外加關稅55%
「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%

「產業受到損害」中公布規定數量之外進口牛肉加關稅55%
牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box已關72家分店

牛肉漲價吃不消 漢堡連鎖店Jack In The Box已關72家分店

熱門新聞

高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
本次行動為期6小時，蒙市警局偵探組、NET小組及自行車巡邏警力共同參與。（蒙市警局Instagram）

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

2026-01-05 19:14
好市多上架榴槤餅，成為很多華人的新寵。（記者邵敏／攝影）

好市多榴槤餅「好吃又便宜」 華人讚不絕口、多次回購

2026-01-05 21:31

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火