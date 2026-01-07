2014至2019年在美國超市買牛肉 可望領補償金

如果在2014年至2019年間，曾在超市購買過牛肉，現在可能有機會領回一筆現金。示意圖。(Pexels)

據MSN、USA Today等媒體報導，如果民眾在2014年至2019年間，曾在超市購買過牛肉，現在可能有機會領回一筆現金。

多家美國大型肉品公司被消費者提告，指控業者多年來彼此「不競爭」，聯手推高牛肉價格，讓消費者無形中多付了錢。這起反壟斷集體訴訟中的部分公司近日同意和解，金額達8750萬美元，符合資格的消費者可提出申請。

根據訴訟內容，肉品公司被控在2014年8月到2019年底之間，私下達成協議，不互相搶市占率，結果牛肉價格被推高，消費者成了最後埋單的人。

這起聯邦訴訟點名的被告包括JBS USA Food Company、Swift Beef Company、JBS Packerland、Cargill、Cargill Meat Solutions Corporation、National Beef Packing Company、Tyson Foods 和Tyson Fresh Meats。等。其中，Tyson已同意支付5500萬美元和解金，Cargill也同意支付3250萬美元。法院預計在2026年5月12日召開聽證會，確認和解是否成立。等法院批准、相關程序走完後，才會正式發放補償款。

不過，並不是「買過牛肉就一定有」。這次補償主要針對一般新鮮或冷凍的原切牛肉，例如：肩胛肉（chuck）、里脊（loin）、肋排（rib）、後腿肉（round）。如果你當年常在超市買這類牛肉回家自己料理，就有機會符合資格。

但以下產品不包含在內： 高級牛肉（USDA Prime、有機、和牛）、草飼牛、無抗生素牛肉、清真或猶太 潔食牛肉，以及絞肉、醃製、調味或已煮熟的加工牛肉。

只要在2014年8月至2019年12月期間，在超市或零售店買過上述牛肉，就算是「間接消費者」，符合這次集體訴訟的資格。不需要是大戶，家庭主婦、上班族、學生都可能符合條件。

消費者目前有四種選擇：

想領錢： 在2026年6月30日前填寫並提交申請表，之後就不能再就這起事件對相關公司提告。

不想參加、要退出： 在2026年3月30日前提出書面退出申請，雖然領不到錢，但仍可自行提告。

對和解有意見： 可在2026年3月30日前提出書面異議，向法院表達認為賠償不公平的理由。

什麼都不做： 不會拿到補償，未來也不能再提告。

民眾可上網在線上申請，或下載表格後郵寄。如有疑問，消費者可透過www.overchargedforbeef.com或致電1-877-283-8711，也可郵寄P.O. Box 3605, Portland, Oregon, 97208-3605查詢訴訟詳情。

若想於5月12日在公平性聽證會上發言者，需於3月30日前寄出書面申請函。信件內容需包括發言者姓名、現行郵寄地址、電話與簽名。