強化資源回收 內建電池產品增收費用

2026年起，加州對所有內建不可拆卸電池的消費性產品加收費用，以因應電池回收及風險問題。圖為使用鋰離子電池的裝置，在飛行途中容易出現過熱的情況。(美聯社)

CalMatter報導，2026年起，加州 對所有內建不可拆卸電池的消費性產品加收一項新費用。無論是電動工具、遊戲主機 PlayStation，甚至是會發出音樂的賀卡，只要產品內含電池，消費者在結帳時都需額外付費。

這項新制是對相關產品加收1.5%的附加費，單項商品最高不超過15美元。該措施是對加州既有電子廢棄物回收制度的擴充，原本該制度僅涵蓋電腦螢幕與電視，已運作超過20年。新規源自2022年通過的《參議院法案1215號》（SB 1215），由前州參議員紐曼(Josh Newman)提出，目標是因應日益嚴重的電池回收與火災風險問題。

根據加州資源回收再利用局(California Department of Resources Recycling and Recovery）估計，每年約有7300公噸的電池被非法或因疏忽而送進掩埋場。專家指出，隨著電子產品愈來愈多採用內建電池設計，許多電池最終未被妥善回收，而是混入一般垃圾，成為潛在公共安全隱憂。

加州早在2003年即率先針對電腦螢幕與電視收取電子廢棄物費用，成功減少含有害物質的產品進入掩埋場，並建立回收體系。然而，過去 20年來，電子產品快速演進，鋰離子電池成本降低、用途大增，從手機、無線耳機到玩具、電動工具，幾乎無所不在。

「這些產品遍布生活各個角落，」RethinkWaste執行長拉馬利亞納(Joe La Mariana)表示。該機構負責聖馬刁縣12個城市的廢棄物處理，也是法案的共同提案單位之一。他指出，在回收與垃圾處理設施中，鋰離子電池在高溫、擠壓等惡劣條件下，可能起火甚至爆炸。

「產品責任延伸」倡議組織California Product Stewardship Council執行長科博德(Doug Kobold)強調，結帳時支付一筆小額費用，用於建立正確的回收機制，遠比動輒造成數百萬美元損失的火災事故、暴增的保險 費，以及最終轉嫁給居民的費率調漲來得划算。

電池火災的風險並非理論問題。2016年，聖馬刁縣聖卡洛斯市一處回收設施因鋰離子電池起火，造成約850萬美元損失，並停擺四個月，保險費用隨後暴增，最終由繳費用戶承擔。類似事件近年來在全州屢見不鮮，卻常因業者擔心監管或保費 上升而被低報。

而且，電池在任何地方都可能起火。根據聯邦航空總署(Federal Aviation Administration)資料，美國航班上幾乎每周都會發生近兩起電池起火事件。

隨著加州推動潔淨能源與電動化，電池風險也持續擴大。大型儲能系統與電動車電池一旦受損，清理與安全問題更為複雜。州長紐森已成立跨部門小組，研擬電池儲能安全對策，新版規範也將於今年生效。