全美最佳30個旅遊點 加州優勝美地、太浩湖…5地入選

編譯組／綜合報導
媒體選出的2026年全美30個最佳旅遊點榜單中，有五個在加州，以優勝美地排名最前，也是上榜的七個國家公園之一。（Unsplash / Mick Haupt）
媒體選出的2026年全美30個最佳旅遊點榜單中，有五個在加州，以優勝美地排名最前，也是上榜的七個國家公園之一。（Unsplash / Mick Haupt）

加州豐富多姿的地景和充滿活力的城市一直吸引著眾多遊客，估計2025年到訪加州的旅客將逾2億7100萬人次，而媒體「美國新聞與世界報導」透過讀者選出2026年最受推介的30個美國旅遊點中，五個來自加州。

該五個被推介為明年必遊的加州之地按排名次序為：優勝美地國家公園、太浩湖、舊金山、大蘇爾（Big Sur）及聖地牙哥。

「美國新聞與世界報導」每年都會更新最佳度假勝地榜單。榜單綜合了讀者投票及多項因素如美食、風景、文化和友好程度等來排名，最新榜單於2025年12月15日出爐，選出2026年美國30個最佳旅遊點，居全國之首為亞利桑納州的大峽谷國家公園；上榜的加州五地中，榜首優勝美地國家公園（Yosemite National Park）在全國榜中排行第6，也是上榜的七個國家公園之一。

根據「旅遊經濟」公司10月發布的預測，2025年加州遊客數量將超過2億7100萬人次，估計此數字將於2026年增加1.7%，部分原因是加州將舉辦幾項世界級盛事，如在聖塔克拉拉舉行的超級盃美式足球賽，及於洛杉磯和舊金山等地舉辦的2026年國際足總世界盃。

這些遊客將為加州帶來巨大經濟收益，預計他們在2026年的消費額將達到1652億美元，比2025年上升4.2%。

以下是入選為30個全國最佳勝地中的五個加州旅遊點，受推薦的旅遊建議簡列：

優勝美地國家公園（排名第6）：

半圓丘（Half Dome）和冰川點（Glacier Point）等世界著名地標、大教堂湖（Cathedral Lakes）和迷霧步道（Mist Trail）等的行山路線，以及多個瀑布美景。

太浩湖（排名第9）：

北美最大的高山湖泊，有豐富的戶外活動。旅客在冬季來滑雪和單板滑雪；在較暖的日子可健步旅行、悠閒駕車及作皮划艇、划船等水上活動。

舊金山（排名16）：

遊客以步行或搭乘公共交通工具來體驗此城精髓，可以漫步於各有特色的社區，包括上世紀60年代反主流文化的發源地海特–阿什伯里區（Haight-Ashbury）；還有著名的39號碼頭、金門公園（Golden Gate Park）和惡魔島（Alcatraz Island）。

大蘇爾（排名19）：崎嶇的海岸線、碧綠的海水和歷史景點比克斯比大橋（Bixby Bridge）是絕佳拍照打卡地；特別推介伯恩斯州立公園（Julia Pfeiffer Burns State Park）、菲佛海灘（Pfeiffer Beach）、加拉帕塔州立公園（Garrapata State Park）及安德魯莫萊拉州立公園（Andrew Molera State Park）。

聖地牙哥（排名20）：

推薦托里松州立自然保護區（Torrey Pines State Natural Reserve）、在米申海灘（Mission Beach）和太平洋海灘（Pacific Beach）衝浪，以及在亞哥煤氣燈街區（Gaslamp Quarter）享用眾多酒吧和餐廳；還有博物館林立的巴爾博亞公園（Balboa Park）、科羅納多島（Coronado Island）和拉霍亞（La Jolla）。

加州 優勝美地 舊金山

尋找你的意義假期 2026年加州四大旅行趨勢出爐

剛修復四個月 加州數百萬人使用的要道再遭豪雨摧毀

南加海灘驚見大量龍蝦屍體 核電站剛排廢水...

乍看無害 加州最富郊區 暗藏奪命道 已多人殞命

自家後院就能拔蘿蔔 加州華人一次採收地瓜、番茄...整籮筐

加州DMV系統出包 32萬人需重辦REAL ID

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
華人一家在美旅行，財物被偷，無法回家。(示意圖取自Pexels)

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

2025-12-30 20:36
高薪招聘，卻不問工作背景、教育學歷，很多是詐騙。示意圖。（取材自Unsplash.com）

華人「富婆求子」？ 高薪招聘每小時500美元、無需經驗

2026-01-02 20:44
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾創下歷史新高。(美聯社)

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

2026-01-01 20:53

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

川普發布馬杜洛最新照片:戴手銬、黑布蒙雙眼

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

