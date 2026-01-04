全美最佳30個旅遊點 加州優勝美地、太浩湖…5地入選
加州豐富多姿的地景和充滿活力的城市一直吸引著眾多遊客，估計2025年到訪加州的旅客將逾2億7100萬人次，而媒體「美國新聞與世界報導」透過讀者選出2026年最受推介的30個美國旅遊點中，五個來自加州。
該五個被推介為明年必遊的加州之地按排名次序為：優勝美地國家公園、太浩湖、舊金山、大蘇爾（Big Sur）及聖地牙哥。
「美國新聞與世界報導」每年都會更新最佳度假勝地榜單。榜單綜合了讀者投票及多項因素如美食、風景、文化和友好程度等來排名，最新榜單於2025年12月15日出爐，選出2026年美國30個最佳旅遊點，居全國之首為亞利桑納州的大峽谷國家公園；上榜的加州五地中，榜首優勝美地國家公園（Yosemite National Park）在全國榜中排行第6，也是上榜的七個國家公園之一。
根據「旅遊經濟」公司10月發布的預測，2025年加州遊客數量將超過2億7100萬人次，估計此數字將於2026年增加1.7%，部分原因是加州將舉辦幾項世界級盛事，如在聖塔克拉拉舉行的超級盃美式足球賽，及於洛杉磯和舊金山等地舉辦的2026年國際足總世界盃。
這些遊客將為加州帶來巨大經濟收益，預計他們在2026年的消費額將達到1652億美元，比2025年上升4.2%。
以下是入選為30個全國最佳勝地中的五個加州旅遊點，受推薦的旅遊建議簡列：
優勝美地國家公園（排名第6）：
半圓丘（Half Dome）和冰川點（Glacier Point）等世界著名地標、大教堂湖（Cathedral Lakes）和迷霧步道（Mist Trail）等的行山路線，以及多個瀑布美景。
太浩湖（排名第9）：
北美最大的高山湖泊，有豐富的戶外活動。旅客在冬季來滑雪和單板滑雪；在較暖的日子可健步旅行、悠閒駕車及作皮划艇、划船等水上活動。
舊金山（排名16）：
遊客以步行或搭乘公共交通工具來體驗此城精髓，可以漫步於各有特色的社區，包括上世紀60年代反主流文化的發源地海特–阿什伯里區（Haight-Ashbury）；還有著名的39號碼頭、金門公園（Golden Gate Park）和惡魔島（Alcatraz Island）。
大蘇爾（排名19）：崎嶇的海岸線、碧綠的海水和歷史景點比克斯比大橋（Bixby Bridge）是絕佳拍照打卡地；特別推介伯恩斯州立公園（Julia Pfeiffer Burns State Park）、菲佛海灘（Pfeiffer Beach）、加拉帕塔州立公園（Garrapata State Park）及安德魯莫萊拉州立公園（Andrew Molera State Park）。
聖地牙哥（排名20）：
推薦托里松州立自然保護區（Torrey Pines State Natural Reserve）、在米申海灘（Mission Beach）和太平洋海灘（Pacific Beach）衝浪，以及在亞哥煤氣燈街區（Gaslamp Quarter）享用眾多酒吧和餐廳；還有博物館林立的巴爾博亞公園（Balboa Park）、科羅納多島（Coronado Island）和拉霍亞（La Jolla）。
