禿頭山3登山客遇難 7步道封閉

南加禿頭山2025年末山難事件，已確認3名遇難者身分。示意圖。（取自聖伯納汀諾縣消防局官網）

南加 州登山愛好者的著名打卡地禿頭山（Mt. Baldy），2025年末發生三登山者遇難事件，聖伯納汀諾縣警局（SBCSD）3日宣布已確認三人身分。

據CBS電視台報導，當局表示，來自南加橙縣海豹灘（Seal Beach）的19歲居民卡薩諾瓦（Marcus Alexander Muench Casanova）從魔鬼脊步道（Devil's Backbone Trail）跌落約500呎山谷，一名同伴報警後，救援人員展開搜尋，受嚴峻天氣影響，救援未果。最終在現場發現另兩具遺體。

另外兩名遇難者，已確認為居住在洛杉磯 的瓜地馬拉籍人士、37歲洛佩茲（Juan Sarat Lopez）以及36歲加西亞（Bayron Pedro Ramos Garcia）。當局相信，三人都是在從魔鬼脊步道跌落後致死。該區以地形險峻、山脊狹窄且落差極大聞名，一向被登山愛好者視為高風險路段。

這起悲劇發生在一場冬季暴風雪之後，風速較大氣候嚴寒。悲劇發生後，為保障登山安全，當局已下令封閉七條登山步道，包括魔鬼脊步道，封閉期限至1月7日。

禿頭山以極端且具致命風險的天氣聞名，官方指出，每年在該地需出動數十次搜救行動，儘管多數案例能成功救援，但仍時有不幸身亡情況發生。對此，警方多次呼籲登山民眾提高警覺，切勿低估山區環境變化，在出發前務必查看天氣預報並審慎評估自身能力，以免釀成憾事。