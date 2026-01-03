「禮品卡額度清空」騙局頻傳 購買前先做一事防詐

購物禮品卡是節日的送禮好選擇，但近期亦成為騙徒盜款的捷徑。示意圖。（取自Pexels ）

年度交替之際的節假日是消費季，禮品卡是贈送和收到禮物的方便管道，但也是騙徒竊取金錢的捷徑。CBS 8電視台揭秘最近流行的「禮品卡額度清空」騙局，並提供防範建議。

部分民眾可能近期在使用一張全新禮品卡時，卻發現餘額已全部耗盡，這種騙局被稱為「禮品卡額清空」。CBS 8電視台訪問聖地牙哥 大學（University of San Diego）網路安全教授貝哈爾（Nikolas Behar）說：「這種騙局最近很流行，顧名思義，就是把卡內的餘額全部偷走。」

這種狀況主要出現於實體禮品卡，貝哈爾指出騙術細節：「作案分子會進入某些商店或場所，撕下禮品卡背面的貼紙，然後記下卡背面的號碼，還會成批數以千計地購買那種小小的保護貼紙，取一張貼回（被盜號碼），這樣看起來就像什麼都沒發生過一樣。」一旦動過手腳的禮品卡片被消費者啟動後，騙徒通過此前記下的號碼，就可查詢到卡片餘額的變動，並盜取卡內金額。

如何免於受騙？

專家建議，在購買禮品卡前，用手指按著卡片背面橫掃一遍，感覺一下貼紙是否鬆動、粗糙或有任何異常情況。

在網上購買電子版的禮品卡，會較安全一點，但非萬無一失。貝哈爾解釋：「駭客 可能會監控被入侵的電郵郵箱，等待禮品卡的到來。」他建議，保護好自己的電郵信箱和密碼，同時只從經過驗證的網站購買禮品卡。

不幸的是，一旦被盜的卡被啟動，追回盜款幾乎不可能，儘管也可嘗試一下。貝哈爾說：「你可以嘗試聯絡商家，保留收據及記下（禮品卡）啟動的時間，這些證據或許有幫助。」

雖然這些資訊對當下正在過節，已購買禮品卡的消費者來說，可能遲了點，但這種騙局不會隨節日過去而停止，正如貝哈爾說，這種情況一年365天，每周7天，每天都在發生。