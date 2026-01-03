我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

「禮品卡額度清空」騙局頻傳 購買前先做一事防詐

編譯組／綜合報導
購物禮品卡是節日的送禮好選擇，但近期亦成為騙徒盜款的捷徑。示意圖。（取自Pexels ）
年度交替之際的節假日是消費季，禮品卡是贈送和收到禮物的方便管道，但也是騙徒竊取金錢的捷徑。CBS 8電視台揭秘最近流行的「禮品卡額度清空」騙局，並提供防範建議。

部分民眾可能近期在使用一張全新禮品卡時，卻發現餘額已全部耗盡，這種騙局被稱為「禮品卡額清空」。CBS 8電視台訪問聖地牙哥大學（University of San Diego）網路安全教授貝哈爾（Nikolas Behar）說：「這種騙局最近很流行，顧名思義，就是把卡內的餘額全部偷走。」

這種狀況主要出現於實體禮品卡，貝哈爾指出騙術細節：「作案分子會進入某些商店或場所，撕下禮品卡背面的貼紙，然後記下卡背面的號碼，還會成批數以千計地購買那種小小的保護貼紙，取一張貼回（被盜號碼），這樣看起來就像什麼都沒發生過一樣。」一旦動過手腳的禮品卡片被消費者啟動後，騙徒通過此前記下的號碼，就可查詢到卡片餘額的變動，並盜取卡內金額。

如何免於受騙？

專家建議，在購買禮品卡前，用手指按著卡片背面橫掃一遍，感覺一下貼紙是否鬆動、粗糙或有任何異常情況。

在網上購買電子版的禮品卡，會較安全一點，但非萬無一失。貝哈爾解釋：「駭客可能會監控被入侵的電郵郵箱，等待禮品卡的到來。」他建議，保護好自己的電郵信箱和密碼，同時只從經過驗證的網站購買禮品卡。

不幸的是，一旦被盜的卡被啟動，追回盜款幾乎不可能，儘管也可嘗試一下。貝哈爾說：「你可以嘗試聯絡商家，保留收據及記下（禮品卡）啟動的時間，這些證據或許有幫助。」

雖然這些資訊對當下正在過節，已購買禮品卡的消費者來說，可能遲了點，但這種騙局不會隨節日過去而停止，正如貝哈爾說，這種情況一年365天，每周7天，每天都在發生。

聖地牙哥 哥大 駭客

歹徒扮中國使館人員或公安詐財 台灣留法學生頻上當

民調：6成民眾聖誕禮喜收現金或禮卡

新型詐騙猖獗 華府檢察長：慎防禮品卡餘額被盜空

華府檢察長警告：節日慎防禮卡餘額盜空詐騙

機場貼心小舉動可獲達美航空驚喜禮 最大獎500美元禮品卡

舊金山米其林烘焙店The French Spot 6日康柯德開幕

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

「Intel比較爽」台積電工程師想跳槽

2025-12-26 20:44

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

