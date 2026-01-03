購物禮品卡未使用 可透過網站或換卡變現

我的頻道

編譯組／綜合報導
民眾手上是否握有不同購物商號發給的現金優惠消費卡，卻又不想使用？現在一些網站協助消費者把這些卡的面值兌換成垷金，Cardcash網站是其中之一。（Cardcash首頁截圖）
根據個人理財網站Bankrate於2024年假期季節前進行的一項調查數據顯示，大約每五個美國人之中，就有二人有未使用的消費優惠卡或禮品卡，這些未使用的卡的價值估計平均每人達244美元，高於前二年。如今，這些卡的持有人可以透過一些網站換取現金。

Bankrate高級分析師羅斯曼（Ted Rossman）談到這項調查結果時表示：「關於禮品卡，有時候，我們自己是自己的最大敵人。我們把這些卡塞進錢包深處或者抽屜裡，從此不再見到。」

上述調查中，一些受訪者表示，他們弄丟了消費優惠卡，或單單只是忘記使用；但大多數人則解釋沒有使用的理由，是不喜歡給予優惠卡的商店，或感到前往有關的零售商或餐廳「不方便」。

不論何種原因，許多美國人手上就這樣每人平均握著幾百美元，而沒有打算在最近的將來使用這些優惠金錢。不過，現在有一些網站可以將優惠卡兌換成現金，或用來兌換成原卡持有人希望更得到的其他優惠卡。

一個比較受歡迎的網站是Cardcash（https://www.cardcash.com/），用戶可以把自己的優惠卡交換其他卡，或兌換成面值少於全數的現金。一張價值50美元的沃爾瑪（Walmart）購物卡，可能兌換到40到45美元的現金，又或換成一張價值40美元的亞馬遜購物卡。

另一個網站為Giftcash（https://www.giftcash.com/）。在這裡，大型零售商如Target、沃爾瑪或家得寶（Home Depot）換到的購物優惠卡價錢，通常比小型商或和餐廳為高。價值50美元的Target禮品卡可能值42美元，而價值50美元的Cheesecake Factory禮品卡可能只值37美元。

還有一個名為Raise的網站（https://gcx.raise.com/），運作模式較像拍賣網站。用戶可以設定優惠卡的價格，網站會根據其他優惠卡的市場價格，給出一個具競爭力的報價。大多數情況下，付款時間為一至五天，可透過直接存款、PayPal或紙本支票支付。

然而，消費者在進行線上交易之前，應要細閱條款。像上述一類的交換網站，通常會從銷售價格中抽取一部分佣金，並可能訂明條件，容許他們拒絕特定優惠卡，或因餘額差異或違反服務條款，而拒絕與用戶交易。

如果美國消費者持有不想使用的優惠卡，並願意透過交換接受略低於卡的實際面值的現金，那麼這種換取現金的做法值得探討。

