我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

南加農業大亨被控殺妻 麥可‧阿巴蒂550萬交保

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州農業大享63歲的麥可‧阿巴蒂(Michael Abatti)對一級謀殺指控表示不認罪。(取自帝王縣警長辦公室)
加州農業大享63歲的麥可‧阿巴蒂(Michael Abatti)對一級謀殺指控表示不認罪。(取自帝王縣警長辦公室)

編譯組╱綜合報導

KTLA5報導，一名在地方社區擁有深厚人脈的帝王谷農業大亨麥可‧阿巴蒂（Michael Abatti），涉嫌於今年稍早槍殺其妻，已遭警方逮捕，並被控一級謀殺。

根據洛杉磯時報報導，麥可預計將以550萬美元交保，並獲准返回住處接受醫療治療。不過，他必須繳交護照，且僅能在加州亞利桑納州懷俄明州之間往返，這些地點皆為其家族擁有房產的州別。

亞利桑納州納瓦荷縣（Navajo County）警長辦公室指出，59歲的凱莉‧阿巴蒂（Kerri Ann Abatti）於2025年11月20日晚間約9時，在她與丈夫位於該州松頂市（Pinetop）的度假屋內被發現頭部中彈。死者的姪子向調查人員表示，事件發生前，他曾聽到一聲巨大聲響。報導指出，凱莉在緊急送醫途中宣告不治。

這名59歲的死者為松頂市居民，自2023年10月提起離婚訴訟以來，便與63歲的丈夫麥可分居。她以無法調和的歧異為由，申請結束這段長達31年的婚姻。兩人育有三名子女，根據法院文件，婚姻期間生活相當富裕。

法庭文件顯示，凱莉原本請求每月3萬美元的配偶贍養費，但法院僅裁定每月6400美元的臨時扶養費，原因在於專家仍在評估夫妻倆來自農業及其他服務事業的龐大收入，以及在加州、懷俄明州與亞利桑納州持有的不動產價值。

納瓦荷縣調查人員於2025年12月2日，前往麥可位於加州埃爾森特羅（El Centro）的住處執行多項搜索令，該地同時也是其家族農業企業的總部所在地。數周後，他在帝王谷遭到逮捕並收押，並於12月30日被引渡至納瓦荷縣。

麥可出身於作物豐饒的帝王谷農業世家。帝王谷是科羅拉多河水資源的最大使用者之一，以種植葉菜類、瓜果及飼料作物聞名。他的祖父為義大利移民，是該地區早期拓荒者之一，其父則曾協助創立帝王谷蔬菜種植者協會。

調查人員在凱莉遭槍擊的松頂市住處窗戶上，發現一處「圓形缺口」，研判「子彈很可能是從屋外院子射入」。納瓦荷縣官員於本周稍早的記者會中，指控麥可於11月20日自埃爾森特羅駕車前往松頂市，槍殺其分居中的妻子，並於隔日清晨返回加州。

12月31日，這名63歲被告在納瓦荷縣高等法院對一級謀殺指控表示不認罪。律師指出，阿巴蒂有嚴重的健康問題，並對其身體狀況表示憂慮。

加州 懷俄明州 亞利桑納州

上一則

產後掉髮正常別慌 專家給5解方

下一則

2025年食品雜貨價格飆升 牛肉漲25%、咖啡更達35%

延伸閱讀

加州1.7萬張商業駕照延後吊銷 聯邦嗆刪經費

加州1.7萬張商業駕照延後吊銷 聯邦嗆刪經費
加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦

加州研擬徵收富人稅 創投家提爾設立邁阿密新辦
2025世界百大型男「山河令」張哲瀚奪冠 已逝于朦朧拿下第5名　

2025世界百大型男「山河令」張哲瀚奪冠 已逝于朦朧拿下第5名　
震撼好萊塢 約翰屈伏塔兒子變貓王孫子 卵子交易掀身世風暴

震撼好萊塢 約翰屈伏塔兒子變貓王孫子 卵子交易掀身世風暴
金山商業房地產 德州買家搶購

金山商業房地產 德州買家搶購
女童遭虐餓死、全身13處骨折 養父自殺養母被控

女童遭虐餓死、全身13處骨折 養父自殺養母被控

熱門新聞

2026年起將有多項旨在提升道路安全的新法陸續生效。（本報資料照片）

自動化闖紅燈取締… 明年交通新法上路 駕駛看過來

2025-12-29 01:19
從大城市退休的華人，前往德州小城經營中餐館。圖為燒臘店示意圖，非文中提到的餐館。（取自PEXELS）

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

2025-12-27 19:40
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。（示意圖由ChatGPT生成）

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

2025-12-26 14:42
根據富國銀的分析，消費者可考慮提前補齊生活必需品，尤其是家居用品，相關商品價格預計在2026年初出現上漲。（示意圖取自Pexels）

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

2025-12-30 14:39
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭