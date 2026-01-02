南加農業大亨被控殺妻 麥可‧阿巴蒂550萬交保

加州農業大享63歲的麥可‧阿巴蒂(Michael Abatti)對一級謀殺指控表示不認罪。(取自帝王縣警長辦公室)

編譯組╱綜合報導

KTLA5報導，一名在地方社區擁有深厚人脈的帝王谷農業大亨麥可‧阿巴蒂（Michael Abatti），涉嫌於今年稍早槍殺其妻，已遭警方逮捕，並被控一級謀殺。

根據洛杉磯時報報導，麥可預計將以550萬美元交保，並獲准返回住處接受醫療治療。不過，他必須繳交護照，且僅能在加州 、亞利桑納州 與懷俄明州 之間往返，這些地點皆為其家族擁有房產的州別。

亞利桑納州納瓦荷縣（Navajo County）警長辦公室指出，59歲的凱莉‧阿巴蒂（Kerri Ann Abatti）於2025年11月20日晚間約9時，在她與丈夫位於該州松頂市（Pinetop）的度假屋內被發現頭部中彈。死者的姪子向調查人員表示，事件發生前，他曾聽到一聲巨大聲響。報導指出，凱莉在緊急送醫途中宣告不治。

這名59歲的死者為松頂市居民，自2023年10月提起離婚訴訟以來，便與63歲的丈夫麥可分居。她以無法調和的歧異為由，申請結束這段長達31年的婚姻。兩人育有三名子女，根據法院文件，婚姻期間生活相當富裕。

法庭文件顯示，凱莉原本請求每月3萬美元的配偶贍養費，但法院僅裁定每月6400美元的臨時扶養費，原因在於專家仍在評估夫妻倆來自農業及其他服務事業的龐大收入，以及在加州、懷俄明州與亞利桑納州持有的不動產價值。

納瓦荷縣調查人員於2025年12月2日，前往麥可位於加州埃爾森特羅（El Centro）的住處執行多項搜索令，該地同時也是其家族農業企業的總部所在地。數周後，他在帝王谷遭到逮捕並收押，並於12月30日被引渡至納瓦荷縣。

麥可出身於作物豐饒的帝王谷農業世家。帝王谷是科羅拉多河水資源的最大使用者之一，以種植葉菜類、瓜果及飼料作物聞名。他的祖父為義大利移民，是該地區早期拓荒者之一，其父則曾協助創立帝王谷蔬菜種植者協會。

調查人員在凱莉遭槍擊的松頂市住處窗戶上，發現一處「圓形缺口」，研判「子彈很可能是從屋外院子射入」。納瓦荷縣官員於本周稍早的記者會中，指控麥可於11月20日自埃爾森特羅駕車前往松頂市，槍殺其分居中的妻子，並於隔日清晨返回加州。

12月31日，這名63歲被告在納瓦荷縣高等法院對一級謀殺指控表示不認罪。律師指出，阿巴蒂有嚴重的健康問題，並對其身體狀況表示憂慮。