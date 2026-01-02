產後掉髮正常別慌 專家給5解方

我的頻道

編譯組／綜合報導
統計顯示，逾九成婦女曾經歷產後掉髮，但專家指這現象屬正常和暫時性，並有治理方法可助減緩。(路透)

美國國家衛生研究院(NIH))統計，逾九成婦女曾經歷產後掉髮，為正常而短暫現象，是頭髮生長周期及產後身體的自然調節。Yahoo新聞訪問一些皮膚科醫生和毛髮護理專家，談及產後掉髮的原因及應對方案。

女性在懷孕期間，頭髮通常較之前濃密豐盈，因為雌激素水平上升，產後雌激素水平下降，便出現掉髮現象。皮膚科醫生Kim Nichols解釋：「雌激素在懷孕期間就像把保護傘，呵護著頭髮生長周期，一旦這種保護效用結束，那些在生長期停滯的頭髮就會同時脫落，掉髮高峰通常在產後維持約三至四個月。」

產後掉髮的嚴重程度受到許多因素影響，遺傳基因是其一。有些女性的毛囊與頭髮生長周期同步增多，導致掉髮更明顯。其他因素包括荷爾蒙變化、缺鐵或維生素D等營養、壓力、睡眠不足及不良護髮習慣，例如紮緊或過燙的髮型處理等，都會加劇掉髮。

皮膚科醫生兼頭髮失衡專家Paradi Mirmirani指出，要預防產後掉髮「其實很難」。但有研究顯示，長期哺乳可能與掉髮較多有關，但調整生活方式，例如減輕壓力、避免採用損傷頭髮的護髮方式如熱燙、使用化學品、緊紥及摩擦頭髮等，均有助保持頭髮健康。維持均衡飲食，攝取足夠蛋白質、鐵質和維生素，以及維持頭皮健康也很重要。

由於掉髮期會過去，所以應對目標不是對抗掉髮，而是盡量強化頭髮新生的質素，使其再生得更快及更強韌，以下是五個有實證根據、受到專家推薦的解決方案：

第一，沒有哺乳的媽媽可以使用藥物「米諾地爾」(minoxidil)，以刺激毛囊而加速頭髮再生。但哺乳期母親須謹慎使用，因為少量的米諾地爾已可進入血液及母乳內。

第二，在與醫生商討後，可考慮幾個診室內療法——「富血小板血漿」(PRP)療法，先抽取血液，經處理後注射到頭皮上，以刺激毛囊；「富血小板纖維蛋白」(PRF)療法也類似，透過注射頭皮令纖維蛋白模型更緩慢、更持久地釋放頭髮生長因子；非入侵性水磨脫皮(Hydrodermabrasion)聯合生長因子療法，能去除頭皮角質並輸送營養，促進血液循環和毛囊健康。

第三，進食有利頭髮的維生素和補充劑，如Nutrafol Postpartum、OMI WellBeauty或Xtresse軟糖，令頭髮再生。

第四，定期進行頭皮護理，如使用頭皮磨砂膏或精華液，以改善血液循環及去除堆積物，促進新髮生長。

第五，採用溫和的髮型處理法，避免使用熱燙工具、紮緊頭髮、化學處理和用力梳理等，以減少斷髮及保持頭髮的健康外觀。

7成民眾信賴社媒健康資訊 但你確定那是「真專家」嗎？

不是加薪也變多 1月可能獲得「額外」薪水

八成退休族另類財務風險 專家：集中在「安全」資產 未分散投資

勒索攻擊數間美國企業 2資安專家認罪

外科手術專家尹熙鵬醫學博士擅長外科手術、外傷緊急處理、痔漏專科治理

不想麻煩子女…婦斷捨離痛失錢財 專家：錢藏家中恐消失

