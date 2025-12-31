「刪除法」元旦上路 助加州州民保障個資

加州隱私保護法元旦上路。(取自California Privacy Protection Agency網頁)

加州 「刪除法」（Delete Act）元旦起上路，州民可用簡便的方式，一次要求所有資料掮客清除自己的個人訊息。

聖荷西信使報報導，現代社會中，在藥局使用會員卡、在家瀏覽網頁、在社群媒體 上發文、去結婚或做任何其他大多數人都會做的事情，都可能被一些被稱為資料掮客（data brokers）的機構掌握，包括你的電郵地址、電話號碼、住址以及幾乎所有你去過的地方。

但從1月1日起，根據加州的全美首創刪除法，州民可以減少數據掮客收集和出售的資訊量。「很多人仍然沒有意識到這些公司的存在，也沒有意識到這個市場的規模，有多少公司在出售關於我們的信息，」聖塔克拉拉大學馬克庫拉應用倫理中心互聯網倫理項目主任雷庫（Irina Raicu）說道。

這些公司建立檔案，並且越來越多地利用人工智慧技術來推斷一個人的興趣、家庭、政治立場、生活方式、財務狀況、性取向和健康狀況。他們將這些檔案賣給廣告商和行銷人員，在某些情況下，也會賣給犯罪者、政府機構、房東和雇主。

由加州隱私保護機構CPPA（California Privacy Protection Agency）經營的「刪除請求和選擇退出平台」（DROP）將於元旦正式上線。加州居民只需提交一次請求，即可要求500多家已在該機構註冊的經紀商刪除其個人資料。

「這就像是按下了刪除鍵，」CalPrivacy執行總監坎普（Tom Kemp）說道，「你只需登入DROP網站，花幾分鐘時間填寫信息，點擊提交，從8月開始，數據刪除就會自動進行。加州居民的數據被出售的數量將大幅減少。」數據經紀商有六個月的時間來處理首批刪除請求。

刪除法是由舊金山半島和南灣地區的州參議員貝克（Josh Becker）提出，並於2023年由州長簽署成為法律。

2023年提交給州議會的一份立法工作人員報告指出，數據掮客可以為消費者提供一些好處，例如檢測詐欺行為或促進貸款 審批。但報告也指出，「有大量報告指出，數據經紀人對個人的憲法權利、財務隱私、人身隱私和生殖隱私構成了風險。」