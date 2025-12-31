不是加薪也變多 1月可能獲得「額外」薪水

我的頻道

編譯組╱綜合報導
1月可能會獲得「額外」或「更多」的薪水。圖為示意圖，與本新聞無關。(取材自Unsplash／Jonathan Borba)
1月可能會獲得「額外」或「更多」的薪水。圖為示意圖，與本新聞無關。(取材自Unsplash／Jonathan Borba)

洛杉磯KTLA 5報導，隨著2026年即將到來，不少上班族可能會在新年開始，從薪資單上注意到一些變化。這些變化不一定來自加薪，也可能與發薪周期及聯邦稅制調整有關。

根據薪資制度安排，採雙周發薪制的員工，每年通常會有兩個月份在同一個月內領到三次薪水；若是周薪制，則可能在特定月份領到五次薪水，而非平常的四次。2026年1月正是其中1個可能出現這種情況的月份，但是否真的能在1月「多領一次」，取決於個人實際的發薪日。

專家指出，判斷自己是否會在1月拿到三次或五次薪水，有一個簡單的方法：回頭檢視自己是否在去年10月領過「額外」的一次薪水。如果當時已有三次發薪，那麼2026年1月通常就不會再出現；若不確定，也可以直接查看薪資單或銀行入帳紀錄。

之所以會出現這種情況，原因其實是很單純的日曆排列方式。一年有52周，卻只有12個月份，無法平均分配，導致每年會有四個月份比其他月份多出一個特定的星期五。對雙周領薪制的員工來說，這正是每年出現兩個「三次發薪月」的原因。而究竟是哪兩個月，則取決於員工是落在奇數周還是偶數周發薪。

除了發薪次數的變化，新的一年也伴隨多項制度調整，其中一項即稅務變更。

國稅局（IRS）已針對2026年更新多項稅法條款，其中包含標準扣除額預計上調約2.2%，雖然漲幅小於2023年至2025年，但仍有實質影響。稅務基金會指出，這項調整的目的在於減緩「級距攀升」現象，也就是通貨膨脹推高名目收入，卻讓納稅人被迫進入更高稅率級距，進而承擔更重稅負的問題。

舉例而言，假設一名單身納稅人年收入為10萬4000美元，落在第四個稅級，代表所賺的前1萬1925美元課稅10%；1萬1926美元~4萬8474美元之間課稅12%；4萬8475美元~10萬3349美元之間課稅22%；其餘超過每一美元課稅24%。

在2026年稅級門檻上調後，如果一月沒有加薪，所賺的前1萬2400美元課稅10%；該門檻到5萬零400美元之間課稅12%；其餘部分則課稅22%。結果就是，從薪資單中預扣的聯邦所得稅減少，實領金額相對增加。

專家強調，「額外」或「更多」的薪水並不等同於意外之財或中獎，只是你全年應得薪資的一部分提前或集中發放、或為了抵消通貨膨脹對購買力的侵蝕而進行的稅制調整。理財專家提醒，若當月預算已經平衡，建議將這筆錢用於償還債務、預留未來月份開銷，或直接存入儲蓄帳戶，而非視為可自由揮霍的額外收入。

