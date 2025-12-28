移民卡車司機提告 促車管局停撤2.1萬張商業駕駛執照

數千名卡車司機對加州車管局提起訴訟，要求停止撤銷2萬1000張商業駕駛執照。（路透）

洛杉磯福斯新聞台FOX 11報導，錫克聯盟（Sikh Coalition）與亞裔 組織「亞裔法律聯盟」（Asian Law Caucus）日前代表數千移民 卡車司機，在阿拉米達縣高等法院對加州 車輛管理局（DMV）提起集體訴訟，要求停止撤銷2萬1000張商業駕駛執照。原告請求法院核准暫緩執行令（stay），在訴訟期間暫停撤銷駕照。

這兩個組織在新聞發布會中稱，根據多媒體此前報導，加州當局準備重新發放原本在聯邦壓力下計畫撤銷的非居民商業駕照（CDL）；但距離大規模撤銷的開始執行日（2026年1月5日）已經非常臨近，仍然未看到有任何行動或明確指引。因此，該組織必須採取法律行動，以免大量移民司機受影響。

錫克聯盟法律主任考爾（Munmeeth Kaur）強調：「移民司機多年來將生活完全寄託於這項職業，如今他們中的大多數卻在毫無過失情況下，面臨潛在經濟毀滅，他們值得被更公平的對待，加州也需做得更好。」倡議團體主張，此舉侵犯當事人正當法律程序權利。

加州DMV對進行中的訴訟不予評論。

這起法律挑戰，源於加州在面臨聯邦政府施壓與資金威脅後，宣布將取消那些有效期限超過駕駛人在美國合法停留期限的商業駕照。據悉，官員最初於上月鎖定1萬7000名駕駛，之後人數進一步增加。加州政府辯稱，吊銷駕照是必要的，因這些駕照的有效期限，超過駕駛人在美國合法居留時間。

這場衝突，源自川普政府對向移民核發商業駕照的州政府發起打擊行動。聯邦政府威脅，若加州未配合，將扣留對加州的聯邦資金，同時面臨相同壓力的州還包括賓州、明尼蘇達與紐約州等。

與此同時，在兩起致命事故發生後，公眾對無證移民駕駛商業卡車的擔憂也日益增加：其中一起發生於今年8月佛羅里達州，另一起於10月間發生在加州，兩起事故均涉無證移民商業卡車駕駛員，共造成六人死亡。

此案凸顯州政府行政措施、聯邦移民執法，及勞工權益間的重大衝突。對受影響的2萬1000名司機而言，商業駕照一旦被吊銷，意味著即刻失業，無法在卡車運輸產業工作。上述訴訟案結果，也可能為其他面臨類似聯邦壓力的州，樹立處理移民勞工駕照核發重要先例。