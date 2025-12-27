我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

亞馬遜等零售商退貨規定限縮 千萬別逾期

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。示意圖。（ChatGPT生成）
消費者需留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解，可能影響退款金額。示意圖。（ChatGPT生成）

年終假期過後，不少民眾開始整理禮物並考慮退貨，但消費者需特別留意，今年部分零售商已悄悄調整退貨政策，甚至新增手續費，若未事先了解規定，可能影響退款金額。

根據FOX電視台引用消費者資訊網站Consumer World公布的最新退貨政策調查，包括亞馬遜、家得寶（Home Depot）、科爾百貨（Kohl's） 與百思買（Best Buy） 等大型零售商，今年對退貨規則進行不同程度的調整；不過整體而言，多數商家仍維持假期延長退貨政策，讓消費者可將自10月初購買的商品，延至1月中下旬甚至月底辦理退貨。

Consumer World創辦人Edgar Dworsky指出，今年政策變動並非全面性，但仍有幾項重點值得注意。其中，亞馬遜新增逾期退貨的嚴格規定，若商品在規定期限後超過30天才退回，將被收取100%補貨費，等同無法退款，部分高價或精品類商品的損壞費，也由原本的50%提高至100%。

百思買則擴大不可退貨商品清單，新增高爾夫球車、電動自行車及機車等品項；家得寶新增七天內退貨類別，適用於空調、除濕機及部分燃氣設備，同時調色油漆改為不接受退貨。科爾百貨則在原有90天退貨期限上，提供假期延長，自10月5日起購買的多數商品在1月31日前可退；絲芙蘭（Sephora） 一般退貨期限雖由60天縮短至30天，但假期購買商品不受此限。

Dworsky也提醒，消費者在零售商網站購買的第三方賣家商品，往往適用不同退貨政策，期限可能更短，若未事先查明，容易產生爭議。他建議，想要確保全額退款，最好避免拆封原廠封條，並保持商品在可再次銷售的狀態，同時在購買或退貨前，先了解清楚相關規定，確認自身需求是否符合店家政策。

專家也建議，退貨時務必攜帶收據或禮品收據，否則可能只能退回最近的促銷價格或換取店內購物金；線上購物則要留意是否需支付退貨運費及最後期限。為避免不必要費用，可優先選擇門市退貨或免費投遞點，並盡量避開聖誕節隔天等退貨高峰期。若退貨過程中遇到問題，可先向門市主管反映，仍無法解決時，可向商業改善局（Better Business Bureau） 或各州檢察長辦公室提出申訴，尋求協助。

零售商 亞馬遜 聖誕節

上一則

吃好又吃巧 「廚師發辦」饕客追捧

下一則

在中國關押12年暴瘦100磅 他獲釋返美生活也困難

延伸閱讀

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則
OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手

OpenAI結盟亞馬遜 傳將注資百億美元 法人看好強強聯手
美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛

美特使：白俄承諾不讓氣球飛入立陶宛
勞倫斯實驗室86歲研究員 下載兒童色情內容達30年被起訴

勞倫斯實驗室86歲研究員 下載兒童色情內容達30年被起訴
華府炸彈客首出庭 供稱2020大選結果「被偷」

華府炸彈客首出庭 供稱2020大選結果「被偷」
深追購爆裂物+手機車牌數據 5年後曝光嫌犯

深追購爆裂物+手機車牌數據 5年後曝光嫌犯

熱門新聞

張約翰與妻子曹紅都曾是職業算牌客，對他們而言，賭場不是「拚手氣」，而是一套可以訓練、複製的技能。（圖／受訪者提供 ）

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

2025-12-20 21:35
爾灣夫妻被控未向國稅局（IRS）申報其位於洛杉磯市珠寶區黃金、白銀等貴金屬交易中超過1億2700萬美元現金。（路透）

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

2025-12-20 18:43
UG Tea聖蓋博店開業當天爆火。（讀者提供）

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

2025-12-18 21:13
台積電亞利桑納廠依賴E2外派工程師支撐量產，但在綠卡管道不明、工時高壓與升遷緩慢情況下，部分台籍工程師選擇累積經驗後轉往Intel等美國本地半導體企業。（記者張庭瑜╱攝影）

拿E2簽證 台積電工程師想跳Intel

2025-12-26 01:18
電影「柔似蜜」由劉玉玲主演，故事講述一名罹患癌症末期的母親，在長期照護患有精神疾病、具暴力傾向兒子的巨大壓力下，最終選擇終結兒子的生命。（路透）

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

2025-12-20 01:20
聯邦大陪審團起訴友利雲石（Uni-Tile & Marble, Inc.）等公司與擁有者潘信勉等，指控他們合謀逃避超過1億900萬美元反傾銷稅、反補貼稅及關稅 。（取自谷歌地圖）

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

2025-12-25 01:20

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則