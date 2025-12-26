我的頻道

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

私人豪華鐵路包廂1月啟航 屋崙直達洛杉磯與丹佛

編譯林思牧／綜合報導
Lunatrain私人包廂的內部。 (谷歌地圖)
火車私人包廂曾是皇室和富豪專屬享受，一家旅遊新創公司推出從灣區前往洛杉磯和丹佛的私人豪華包廂服務 ，你想看看價錢嗎？

舊金山紀事報報導，明年1月起，旅遊新創公司 Lunatrain 將在加州微風號 (California Zephyr) 埃默里維爾至丹佛段，以及海岸星光號 (Coast Starlight) 屋崙至洛杉磯段，推出與美鐵公司 (Amtrak) 列車相連的私人包廂服務。

無論選擇哪條線路，乘客都將與一位廚師和一位乘務員一同乘坐可容納六人的車廂，透過車廂頂部的玻璃面板，乘客可以舒適地坐在豪華的真皮座椅和沙發上，飽覽沿途全景。該服務還包含了餐車和臥舖車廂，並設有一個開放式平台，供乘客在列車停靠時呼吸新鮮空氣。每趟旅程都由兩節獨立的85呎長的車廂與美鐵的普通客車車廂連接起來。

這項私人服務按照美鐵的常規時刻表運行，但由總部位於費城的 Lunatrain 公司提供，乘客可透過其線上平台進行預訂。「這比頭等艙服務更勝一籌，更接近包租私人飛機的體驗，」Lunatrain 的創始人兼執行長阿維納（Mike Avena）表示。 「我們的旅程提供極盡奢華的旅行體驗，讓乘客以前所未有的方式欣賞沿途美景。」

屋崙至洛杉磯的旅程是 12 小時，其中包括一段漫長的太平洋沿岸之旅。埃默里維爾至丹佛的路線則需要 36 小時，途經內華達山脈和猶他州的紅色岩石峽谷，最後攀上洛磯山脈。夜間行程安排在穿越內華達沙漠和猶他州平原的途中。

目前，已有約 60 家獨立的鐵路公司營運著此類乘坐私人列車的觀光之旅，但這些服務難以搜尋和銜接。Lunatrain 的預訂系統將精選的優質車廂整合在一起，方便乘客預訂。公司會像線上旅行社一樣處理所有後勤事宜，確保旅程順暢無阻。「如果您想包租一節車廂，我們可以讓你去美鐵可達的任何地方，」阿維納說。

海岸星光號（Coast Starlight）的私人包廂首航將於1月15日上午9點從屋崙出發，六人費用為1萬美元，目前已全被訂光。加州微風號（California Zephyr）的首航將於1月16日上午8點15分從埃默里維爾出發，六人費用為1.85萬美元，目前也已全被訂光。

洛杉磯 屋崙 加州

