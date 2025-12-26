私人豪華鐵路包廂1月啟航 屋崙直達洛杉磯與丹佛

Lunatrain私人包廂的內部。 (谷歌地圖)

火車私人包廂曾是皇室和富豪專屬享受，一家旅遊新創公司推出從灣區前往洛杉磯 和丹佛的私人豪華包廂服務 ，你想看看價錢嗎？

舊金山紀事報報導，明年1月起，旅遊新創公司 Lunatrain 將在加州 微風號 (California Zephyr) 埃默里維爾至丹佛段，以及海岸星光號 (Coast Starlight) 屋崙 至洛杉磯段，推出與美鐵公司 (Amtrak) 列車相連的私人包廂服務。

無論選擇哪條線路，乘客都將與一位廚師和一位乘務員一同乘坐可容納六人的車廂，透過車廂頂部的玻璃面板，乘客可以舒適地坐在豪華的真皮座椅和沙發上，飽覽沿途全景。該服務還包含了餐車和臥舖車廂，並設有一個開放式平台，供乘客在列車停靠時呼吸新鮮空氣。每趟旅程都由兩節獨立的85呎長的車廂與美鐵的普通客車車廂連接起來。

這項私人服務按照美鐵的常規時刻表運行，但由總部位於費城的 Lunatrain 公司提供，乘客可透過其線上平台進行預訂。「這比頭等艙服務更勝一籌，更接近包租私人飛機的體驗，」Lunatrain 的創始人兼執行長阿維納（Mike Avena）表示。 「我們的旅程提供極盡奢華的旅行體驗，讓乘客以前所未有的方式欣賞沿途美景。」

屋崙至洛杉磯的旅程是 12 小時，其中包括一段漫長的太平洋沿岸之旅。埃默里維爾至丹佛的路線則需要 36 小時，途經內華達山脈和猶他州的紅色岩石峽谷，最後攀上洛磯山脈。夜間行程安排在穿越內華達沙漠和猶他州平原的途中。

目前，已有約 60 家獨立的鐵路公司營運著此類乘坐私人列車的觀光之旅，但這些服務難以搜尋和銜接。Lunatrain 的預訂系統將精選的優質車廂整合在一起，方便乘客預訂。公司會像線上旅行社一樣處理所有後勤事宜，確保旅程順暢無阻。「如果您想包租一節車廂，我們可以讓你去美鐵可達的任何地方，」阿維納說。

海岸星光號（Coast Starlight）的私人包廂首航將於1月15日上午9點從屋崙出發，六人費用為1萬美元，目前已全被訂光。加州微風號（California Zephyr）的首航將於1月16日上午8點15分從埃默里維爾出發，六人費用為1.85萬美元，目前也已全被訂光。