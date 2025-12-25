光是活得久未必好事 長壽新型態：健康比數字重要

史丹福長壽研究中心的夏維特指出：「我們迫切需要一個正面的願景，來描繪百歲人生的美好圖像。」(longevity.stanford.edu)

美國人壽命愈來愈長，但對個人而言這是否真的是好事？史丹福長壽中心正在重新思考長壽的可能形態。

聖荷西 信使報報導，因為對健康衰退、經濟拮据和社會孤立等問題，美國老年人表示，長壽不見得是好事。對67歲的林瑟（David Lincer）來說，長壽的問題曾經對他來說很簡單。他最初設想自己能活到93歲──根據最近的一項調查，這與美國91歲的預期壽命相近。

如今，數字對他來說遠不如身體健康重要。「我不要臥床不起的活到100歲，」林瑟說。儘管預計未來30年百歲老人的數量將翻兩番，但大多數成年人都同意林瑟的觀點。丕優研究中心最近的一項調查發現，29%的美國人希望活到100歲。

但許多人表示，他們猶豫不決的原因是擔心隨著年齡的增長，健康狀況可能會變差，經濟狀況可能會變拮据，或面臨社會孤立。林瑟經營電梯安裝公司，工作需要攀爬、搬運重物等繁重的體力勞動，但他身體整體來說很健康。

他開玩笑說，自己爬坡的速度仍然比年輕的員工快。但最近的化驗結果顯示他處於糖尿病 臨界區，這促使他更加有意識地關注自己的健康。他戒掉了甜品，堅持每周做瑜伽。幾年前，一位醫生提醒他膽固醇水平過高，之後他調整了飲食，膽固醇指標有所改善：他說，這提醒他隨著年齡增長，積極主動地關注健康的重要性。

他養成健康的生活習慣也源自於目睹母親的病情惡化；她當時罹患帕金森氏症，後來在一次醫療手術中突發中風 。「我想好好地活下去，」他說。「如果我不能享受生活，那就讓我離開人世。」

研究人員表示，這些擔憂與許多成年人的擔憂不謀而合。史丹福長壽研究中心啟動了「生命新地圖」項目，這是一項為期多年的計畫，旨在重新思考更長壽命可能呈現的形態。該中心與時代雜誌共同進行的一項調查顯示，受訪者表示，如果能活到100歲，他們最大的願望是避免罹患失智症（dementia）並保持財務穩固（financially sound）。