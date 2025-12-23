華人餐館涉藏數十名無證客 迫7天無休 ICE突襲逮老闆

華人經營的一家餐館涉嫌窩藏數十名無證移民，強迫他們七天無休工作；示意圖。(取自Unsplash.com)

亞利桑納州一家壽司連鎖店，涉嫌窩藏數十名無證移民，華裔 經營者被指強迫無證移民每周工作七天，沒有任何休息日，並將他們安置在擁擠的房屋裡，剋扣工資。 聯邦移民暨海關執法局（ICE ）最近突襲這家連鎖餐廳，逮捕華裔老闆和兩名涉案經理。

根據法庭文件，美國入籍公民、餐廳華裔老板劉永（Yung Lau，音譯）與兩名餐廳經理，因涉嫌窩藏無證移民，並在鳳凰城東谷（East Valley）地區運營被調查人員稱為「人口販賣」的非法活動，已被聯邦執法部門逮捕。

AZfamily新聞報導指出，涉案餐廳包括位於吉爾伯特（Gilbert）、梅薩（Mesa）、鳳凰城（Phoenix）的Sakura Sushi，以及位於史考茲谷（Scottsdale）的Akita Sushi。法庭文件稱，劉永等人將數十名無證移民，安置在四間「窩藏房屋」中，強迫他們無休息工作。

聯邦執法人員上周突擊搜查這四家餐廳及四處住宅。法庭文件顯示，鄰居曾在2023年和2024年多次向警方報告可疑情況。坦佩（Tempe）警方表示，巡邏人員曾嘗試收集相關信息，但未能找到任何犯罪證據。吉爾伯特警方也在去年5月收到相關通報，並透露當時舉報內容「不構成犯罪行為」，且「未涉及移民問題」。

ICE今年3月對此案展開調查。便衣特工在鳳凰城一家餐廳內發現，華裔員工負責指揮並安排拉丁裔員工的工作，拉丁裔員工「幾乎從不與顧客接觸或交流」。一名審閱起訴文件的前ICE特工表示，這起案件規模遠超一般的用工違規調查。

法庭文件指出，大約有10名非法移民 住在坦佩一幢房屋內，其他人則被安置在梅薩多處與餐廳運營相關的地點。員工每天乘坐白色廂型車，往返於住宅和餐廳之間。

嫌疑人劉永與劉振（Zhen Liu，音譯），目前被控窩藏無證移民，並明知故犯雇用無證勞工。執法行動中，劉永的住所遭搜查，他的律師拒絕就指控置評。文件顯示，劉永的兄弟劉秦（Qin Liu，音譯）同樣面臨窩藏無證移民的指控。三名被告預計12月30日在聯邦法院出庭接受聽證，一些藏匿在「窩點」的非法移民，則被視為本案的重要證人拘留。