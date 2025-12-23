我的頻道

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

法廊快報／強化外送食品消費者保障 加州新法明年上路

編譯組／綜合報導
加州通過578號法案（Assembly Bill 578），將大幅強化外送食品服務的消費者保護，重點涵蓋交易透明化、真人客服支援，以及更公平的小費與退款制度。圖為示意圖。(美聯社)
加州通過578號法案（Assembly Bill 578），將大幅強化外送食品服務的消費者保護，重點涵蓋交易透明化、真人客服支援，以及更公平的小費與退款制度。圖為示意圖。(美聯社)

CBS電視台報導，加州通過眾議會578號法案（Assembly Bill 578），將大幅強化外送食品服務的消費者保護，重點涵蓋交易透明化、真人客服支援，以及更公平的小費與退款制度。相關規定將自2026年1月1日起生效。

由州眾議員卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）提出的578號議會法案，針對外送食品產業訂定多項新規範，目的在於當訂單發生問題時，讓消費者能獲得更完善、合理的處理。

卡漢表示，該法案源自她自身的消費經驗。她在今年稍早的參議會委員會聽證會上提到，曾為女兒的成年禮訂購12個披薩，實際卻只收到1個。隔天她要求退還未送達的11個披薩費用時，卻被告知因非「頻繁使用者」，無法退款，只能獲得平台點數，且相關費用也未退還。她指出，消費者不應因不常使用某一外送平台，就喪失應有的退款權益。

578號法案重點內容

新法要求外送平台必須向顧客提供每筆交易的完整明細，包括食品與飲料價格、各項服務費用及所支付的小費金額。同時，平台需提供可與真人客服代表聯繫的管道，而非僅限於自動化客服系統。

在退款機制方面，外送服務業者在必要時，必須以消費者原先使用的付款方式進行退款，不得僅以平台點數或消費金替代。

針對外送工作者，新法亦作出明確規範，禁止行動外送公司採用以顧客小費抵銷外送司機基本工資的支付模式，以確保小費不被用來取代雇主應負擔的薪資責任。

消費者團體力挺

加州低收入消費者聯盟（The California Low-Income Consumer Coalition）在法案通過立法程序時表達支持，並指出，目前外送平台制度往往將不是消費者造成錯誤的財務風險轉嫁給顧客。

該聯盟表示，578號法案確保消費者能以原付款方式獲得退款，而非僅限於日後使用的點數，因為消費者在遭遇問題後，未必還願意繼續使用該服務。法案同時保障顧客能接觸真人客服處理訂單問題，而非陷入無止盡的聊天機器人流程。

聯盟強調，578號議會法案在日益數位化的市場中，提供了簡單卻至關重要的消費者保護機制。

