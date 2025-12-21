台商來美投資設廠 慎防僱傭訴訟

我的頻道

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
富達保險總裁游蕙綾受邀出席北美華人會計師協會舉辦的財稅保險講座，以「關稅可以規畫，官司卻躲不掉？」為題，分享台商赴美後面臨的僱傭訴訟風險。（記者張庭瑜╱攝影）
北美華人會計師協會20日與21日分別在洛杉磯與橙縣僑教中心舉辦「2025歲末財稅保險講座」，富達保險總裁游蕙綾以「關稅可以規畫，官司卻躲不掉?」為題指出，隨著台積電、帆宣等台商大舉投資美國，投資金額超過3000億美元，台商可能面臨前所未有的僱傭訴訟危機，包括種族歧視、不當解雇、薪資糾紛等，呼籲企業主盡速投保僱傭責任險(EPLI)，以因應美國相對嚴苛的勞工法律環境。

游蕙綾指出，台商為符合美國的「Made in USA」政策，陸續赴美投資設廠，但過去兩、三年，勞工相關的官司陸續浮現。「亞裔在美國僅占7%，屬少數族裔，但台商公司卻常遭美國員工控告種族歧視，」她表示，開會時用中文對話、使用中文文書，或優先與華語包商合作，當地美國人包括西裔、非裔或白人，就可能會聯合提告。

她分析，許多訴訟源於文化差異。台灣企業習慣嚴格管理，「上班不能用手機、休息時間嚴格規定」，但在美國員工眼中，這種軍隊式管理難以接受，因此出現「精神虐待」指責。薪資工時爭議也常見，例如雇主要求員工換好制服再打卡，或下班前完成清潔，但員工認為「一踏進公司就算上班」，這類定義差異，往往演變成集體訴訟。

針對訴訟風險，游蕙綾強調僱傭責任險的重要性，尤其在偏向保護勞工的加州。「在加州當老闆，不是怕被告，是要撐得住，」她指出，加州是全美對員工保護最嚴格、訴訟密度最高的州之一，EPLI幾乎已成企業基本配備。EPLI涵蓋不當解雇、歧視、性騷擾、敵意工作環境及報復行為等訴訟；更重要的是，該保險提供熟悉加州法律的專業律師團隊。「真正的價值不只是賠償金，而是律師辯護費，」她說，許多企業並非輸在理虧，而是無法承擔漫長訴訟的費用。

她表示，僱傭責任險保費低廉，中小企業在現有商業保單中加入此條款，「可能一天只要幾塊錢」，就能獲得完整保障，且保單具追溯效力，即使是保單生效前30至50年發生的事件，只要在保單期間內提出訴訟，都在理賠範圍內。

游蕙綾提醒，許多老闆存在三大誤解：以為公司小不會被告、自認好老闆，員工不會提告、認為員工表現不佳就可開除。她強調，在加州，這三種想法都隱含高風險。「加州是『任意僱傭』(At-Will Employment)州，但At-Will不等於法律安全，」她解釋，許多加州律師對僱傭訴訟極為熟悉，「很多案件不是事實本身的問題，而是文件記錄與溝通說法的問題。」

她警告，加州集體訴訟制度成熟，「一個員工的抱怨，可能迅速擴大成集體訴訟，就像傳染病一樣。」她建議企業建立完整人事制度，詳細記錄所有人事決策與溝通過程，避免私下口頭承諾，並在收到律師信第一時間保持冷靜、立即通知保險經紀人、完整保存所有文件。

游蕙綾（右）向與會民眾說明美國勞動法環境變化及企業風險管理重要性，吸引眾多僑界人...
