保險公司引用潛規則 大刪受災戶理賠金

一棟房屋即使未被祝融直接波及，可能也需要大幅整修才能居住。 (谷歌地圖)

媒體揭露保險 公司引用隱密的潛規則，減少對加州 野火等天災人禍受災戶的賠償。

舊金山 紀事報報導，沃韋德（Rossana Valverde）的房子在1月的伊頓山火中雖然沒有燒掉，但那棟平房裡刺鼻的惡臭卻令他們無法居住。她向州農（State Farm General）保險公司提出索賠，並聘請一位承包商對她位於巴沙迪那的房屋的煙燻損害進行估價。

幾周後她收到一份文件，但當她仔細閱讀時，她意識到這並非州農原本想讓她看到的，他們把內部文件錯寄給了她。從第一頁開始，就有人用鮮紅的簽字筆覆蓋了她承包商的估價單。 「OS」被貼在數十個項目上方，意思是「超出範圍」（overscoped），州農不打算承擔這部分費用。「NW」則表示這項工作「沒有必要」（not warranted）。

她最初的維修估價單，總額為6萬9000美元。紅色標記使承包商推薦的150多個項目大幅減少，並將她的預計賠付金額削減了近一半。應紀事報的要求，一些修復承包商審查了修改後的估價單，他們表示，這種縮水的修改會讓沃韋德的家仍然瀰漫著重金屬灰塵和濃重的煙味。

「我沒看錯吧？」沃韋德疑惑地問道，「他們說要清理這面牆，卻不清理那面牆；他們說要清理門頂和門把手，卻不清理門本身？」沃韋德估價單上的紅色文字，揭示了保險公司用來減少災害損失修復費用的一套隱密系統。

但紀事報的一項調查發現，大多數房主並不知道州農和其他公司採用了一系列強有力的成本削減措施，減少理賠的金額。這些潛規則散見於各種文件中，而州監管機構通常不會審查這些文件。

當房主在法庭上要求調取這些記錄時，保險公司通常會將其描述為專有資訊（proprietary information），從而阻止公眾查閱。

紀事報獲得了數百份文件，詳細記錄了加州幾乎所有主要保險公司的潛規則，揭示了他們如何處理野火、水管爆裂和冰雹等造成的損失。這些文件中列出的做法–被美國絕大多數財產保險索賠所採用–已經改變了保險公司在災後對待投保人的方式，往往使索賠過程變得不透明且充滿對抗，迫使家庭耗費數月時間才能獲得全額賠償，即便最終能夠成功。