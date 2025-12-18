加州告川普第50起 要求返還汽車充電資金

加州聯合多州對川普提告，指控其扣留電動車充電基礎建設資金。（本報檔案照）

Evcandi.com報導，加州 州長紐森（Gavin Newsom ）與加州檢察長邦塔（Rob Bonta）16日宣布，加州與另外16州共同向聯邦法院提起訴訟，指控川普 總統非法扣留國會以跨黨派多數通過、用於電動車 充電基礎建設的數十億美元。這是加州今年對川普政府提出的第50件訴訟案。

這個加州、科羅拉多與華盛頓州領導17個州聯合提起的訴訟案，挑戰川普總統所屬的聯邦公路管理局（Federal Highway Administration，FHWA）阻撓國會50億美元電動車充電基礎建設擴建計畫資金。訴訟指出，川普政府「非法」行為，將使加州蒙受3億美元損失，數千個高薪工作流失，嚴重阻礙一個至關重要的新興科技產業發展。

訴訟並稱，FHWA非法行為無視國會明確指示，違反美國憲法，將嚴重削弱各州建置充電基礎設施能力。這些設施對於讓更多消費者使用電動車，因應氣候變遷、減少其他有害污染的綠色經濟至關重要。訴訟請求法院宣告川普總統相關命令屬於非法，並撤銷這些行動，永久禁止政府持續扣發相關資金。

川普就任第一天即發布行政命令，指示聯邦機構立即停止發放根據「基礎建設投資與就業法」（Infrastructure Investment and Jobs Act，IIJA），又稱「跨黨派基礎建設法」（Bipartisan Infrastructure Law）所核撥的資金，包括國會根據「國家電動車基礎建設（NEVI）公式計畫（National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program）編列，用於電動車充電站的50億美元。

紐森表示，川普總統非法扣留資金的行為，是送給中國又一分禮物：拱手讓出美國創新優勢，扼殺數以千計的工作機會。邦塔也表示，總統持續削弱環境與氣候保護措施，此次非法剝奪用於電動車充電基礎建設的數十億美元，只為讓他的「大石油」朋友中飽私囊。

根據加州「州級電動車基礎建設部署計畫」（State Electric Vehicle Infrastructure Deployment Plan），為達成氣候目標，加州需增設數十萬個一般車輛與卡車使用的電動車充電樁，逐步增加中型與重型卡車及公車的充電設備。該計畫已獲聯邦政府核准，結合公共資金與私人投資，在全州範圍內建設，包括來自NEVI計畫的3億8400萬美元。

在全美新售零排放車（ZEVs）中，有30%在加州。隨著電動車與插電式油電車需求持續上升，加州表示將致力迅速部署資金，確保一個可靠、易於使用的充電網路。州政府也將持續加碼投資、改善充電環境，讓民眾更容易購買電動車。

目前加州已設置超過17萬8000個公共或共享的私人電動車充電樁，另有超過70萬個家用充電設備。加州近期也已投入超過6億4000萬美元，用於零排放卡車與公車充電與加氫基礎建設；投入5億美元新增1000輛零排放校車；撥款超過13億美元用於公共運輸計畫，包括多項零排放公車專案等。