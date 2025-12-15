我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：國防部擬減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

美股「永不睡覺」？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

記者趙健╱洛杉磯即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）
99歲的葉容徽說起話來神采奕奕、笑聲爽朗。（記者趙健╱攝影）

在南加州聖蓋博谷一棟長者公寓裡，99歲的葉容徽每天都會下樓照看她的小菜園，澆水、施肥，細心打理她親手栽種的番薯葉和紅莧菜——也是她餐桌上熟悉的味道。

這是世界日報與南加州大學安那伯格新聞學院（USC Annenberg School）健康新聞中心，合作完成的「治癒加州」（Healing California）」項目十之十。英文報導連接：At 99, Ronghui Ye Enjoys Life in Subsidized Senior Housing. She is Lucky. Others Wait Decades for the Same.

僅需月付270多元房租

她看起來完全不像一位即將百歲的長者，沒有慢性病，也沒有高血壓，說話時神采奕奕、笑聲爽朗。她說：「如果不在美國，我的身體一定沒有現在這麼好。」

葉奶奶1997年從中國移民來美，與分離多年的兒子團聚。如今即將邁入百歲，她依然能獨立住在一房一廳的公寓，在政府租金補助的支持下，每月僅需支付270多美元房租。

葉奶奶採摘自己種的蔬菜。（記者趙健╱攝影）
葉奶奶採摘自己種的蔬菜。（記者趙健╱攝影）

穩定住房 影響健康關鍵

公共衛生領域的研究早就指出，穩定的住房，是影響健康最關鍵的因素之一。當長者擁有安全、可負擔的住所，住院次數會下降，心理狀況也隨之改善，整體公共醫療支出因此降低。

北卡羅來納州住房金融局（NCHFA）2024年發布的全國研究發現：入住有品質保障的可負擔房後，長者在一年內的住院次數與住院天數減少27%，平均每月醫療支出也只有入住前的四分之一。

正如全國性非營利組織Justice in Aging所強調的那樣：「住房，就是醫療。」

安全網絡 撐起百歲生活

葉奶奶的生活步調安穩而規律，背後支撐她的，是一張圍繞「住房穩定」所建構起來的公共支持網絡。

她所居住的長者公寓，是由聯邦住房暨城市發展部（HUD）透過「Section 8」住房選擇券計畫補貼的住宅，為低收入長者提供長期租金援助，住戶自付租金按收入30%計算。

公寓內張貼的公告多為中英雙語。（記者趙健/攝影）
公寓內張貼的公告多為中英雙語。（記者趙健/攝影）

很多長者要等十年以上

葉奶奶於2000年搬進這棟公寓，當時仍可透過抽籤取得入住資格，但這樣的制度如今已被漫長的等候名單所取代。「我真的很幸運。」她說，「現在很多人要等十年以上。」

葉奶奶所居住的公寓。（谷歌地圖）
葉奶奶所居住的公寓。（谷歌地圖）

由於需求遠大於供給，洛杉磯縣多數補貼性質的長者住房，都仰賴等候名單（waitlist）來分配空屋。當住戶搬離或過世，管理單位便依照申請順序（多為先到先得）通知下一位等待者。

根據洛杉磯市房屋局（HACLA）資料，目前全市的公共住房與Section 8住房券等候名單，仍處於關閉狀態。而Section 8上一次開放申請窗口是2022年，為五年來首次；截至2025年9月，HACLA仍在處理2011年遞交的一臥室房型申請。

公寓樓下的小菜園，是葉奶奶生活中的最大樂趣之一，也是她做中式料理時，最新鮮的原料來源。每逢採收，她也會分送給鄰居共享。

公寓樓下的小花園，也是葉奶奶養生的好去處。（記者趙健/攝影）
公寓樓下的小花園，也是葉奶奶養生的好去處。（記者趙健/攝影）

照護補貼 每月120小時

屋子裡，幫手小林正在擦桌子、掃地。她每周來四至六次，協助打掃、買菜、洗澡和陪伴葉奶奶外出散步。這些服務由「居家照護服務計畫」（In-Home Supportive Services，IHSS）支付，依葉奶奶目前的身體狀況，每月可獲得120小時照護補貼。

99歲的葉容徽平日獨立生活。（記者趙健╱攝影）
99歲的葉容徽平日獨立生活。（記者趙健╱攝影）

每周三天，上午8時30分，成人日間照護中心的接駁車會停在樓下，接送葉奶奶和鄰居們前往活動，中午12時30分再送返。這類中心是養老院之外的選擇，適合不需要24小時照護的長者，幫助他們維持身心健康、減少孤獨感。

在日間中心，葉奶奶能拿到午餐與點心，還有健康監測、理療、理髮、運動等服務，以及一系列為華人長者設計的娛樂活動。必要時，工作人員還會陪她看病。通過這樣的互動，她能與外界保持連結，獲得重要的生活資訊。

公寓內環境整潔。（記者趙健/攝影）
公寓內環境整潔。（記者趙健/攝影）

福利到位 70歲兒放心

她笑說：「他們都把我們當小孩子，太貼心了。」多年來，她參加過舞蹈隊、唱過卡拉OK，也在那裡交了朋友。雖然現在體力不如從前，但她仍為了聊天與那份溫暖堅持前往，「這樣我就不會覺得孤單。」

葉奶奶的兒子住在洛杉磯西區，已經70多歲，無法常常來探望，但他仍可以放心。因為政府機構和非營利組織會定期到公寓協助住戶申請補助，葉奶奶正是透過這樣的協助，獲得每月200多美元的CalFresh糧食券補助；Medi-Cal（白卡）則為她提供醫療服務。

疫情期間，公共衛生護理師甚至到公寓為住戶施打疫苗，社工也會幫忙協助續辦福利。儘管不會說英文，葉奶奶從未在申請福利上遇到過障礙。

她的公寓也符合電費補助資格，這對依賴氧氣機等醫療設備的長者住戶而言十分重要。

作為移民，葉奶奶申報了自己在中國約1000美元的退休收入，但她仍符合補充保障收入（SSI）資格，每月可領到600多美元 。

這些服務共同構成一張支撐她生活的網，支撐著她的健康與社交，也正是公共衛生學者所說的「健康的社會決定因素」：住房、食品安全和社會連結。

84歲華青 沒有這份幸運

84歲的華青就沒那麼幸運。她每月必須負擔2000多美元的房租，還有水電帳單。

不但沒人照顧她，她還必須照顧一個年過50、長期受多種身心疾病折磨的女兒。只有這樣，華青每月才可透過IHSS領到約2000美元的照護費，剛好用來支付母女倆的房租。

「我都等了十年了。」她說，自己十年前開始排隊申請長者公寓，至今沒有消息。每隔一段時間去查看等候名單是否更新，等到的都是一次次失望。由於女兒病情不穩定，搬家成了生活常態——「30年搬了37次」，她說，因為女兒的情況，她們無法與他人合租。

如本報此前報導，等不到補貼房的低收入長者，只能擠在家庭旅館的床位，或是住在商店二樓狹小的隔間。

根據哈佛大學住房研究中心資料，2021年全美約有600萬名62歲以上的租房長者符合聯邦租金補助資格，但實際能獲補助的只有36%，有370萬戶符合資格的長者家庭未能獲得幫助。研究也指出，在大城市，許多等候名單往往多年不開放，等候時間往往數年起跳。

葉奶奶所在的TELACU Las Palomas共有74個單位，年滿52歲才能申請。公寓管理員表示，上次開放等候名單是在2021年。

而華人區的長者公寓更是一房難求。蒙特利公園市Golden Age Village管理員指出，等候名單自2014年其從未開放。這裡148位住戶的平均年齡超過80歲，不少都是苦等十多年才終於入住。

可負擔房 面臨資金挑戰

地方官員表示，儘管需求不斷增加，可負擔房的建設和資金卻遠跟不上。

「說到底，蓋房子的成本就是那麼高。」蒙特利公園市議員黃泰平（Thomas Wong）說，「要讓住宅變得可負擔，就必須依靠政府補助、稅額抵免，或由非營利組織整合多重資金來源。」

「我們當然希望能蓋更多可負擔住宅。」他強調，「我們不希望看到更多人無家可歸。」

蒙特利公園市議員黃泰平（Thomas Wong）。（受訪者提供）
蒙特利公園市議員黃泰平（Thomas Wong）。（受訪者提供）

然而，資金前景並不樂觀。黃泰平表示，「我們已經流失了大量聯邦資金，州政府也因預算赤字而被迫削減投入。」

他指出，洛縣去年通過的「Measure A」（為安置無家可歸者和支持可負擔房的縣級加稅）雖能帶來部分經費，但遠不足以彌補聯邦與州層級的缺口。「而且接下來幾年，我們預期從聯邦與州獲得的這類資金只會更少。」

除了資金，黃泰平也指出，社區反對是另一道難關。「資金是其中很重要的部分，但也要找到地方蓋、順利把這些房子蓋起來。很多時候，居民對這類項目並不熱衷，反對聲浪一起來，時間和成本都跟著增加。」

葉奶奶安靜的午後…

午後，葉奶奶在客廳裡緩緩走動，屋裡放著家庭照片、中文書籍，牆上掛著水墨畫。

她常坐在窗邊的書桌前，抄寫詩詞，或記錄過往故事。窗外，南加州的陽光灑在搖曳的棕櫚樹上。

葉容徽坐在窗邊的書桌前抄寫詩詞。（記者趙健╱攝影）
葉容徽坐在窗邊的書桌前抄寫詩詞。（記者趙健╱攝影）

「在這裡，我什麼都有，」她微笑著說。食物、住房都不再是她的煩惱，但她是幸運的。

加州大學 租金 低收入

上一則

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

延伸閱讀

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院
國會選區重畫大戰 兩黨都打公平牌

國會選區重畫大戰 兩黨都打公平牌
川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板

川普慘遭現實教訓 任命聯邦檢察官連踢鐵板
南加州中國大專院校聯合校友會 廖瓔蓮、高東茂掌舵

南加州中國大專院校聯合校友會 廖瓔蓮、高東茂掌舵
華州洪水危機未解 聯邦、州府總動員援助

華州洪水危機未解 聯邦、州府總動員援助
國安部撤銷TSA 4.7萬人勞動契約 聯邦雇員聯合會要告

國安部撤銷TSA 4.7萬人勞動契約 聯邦雇員聯合會要告

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
這款台灣老牌鳳梨酥，網上風評很不錯。（讀者提供）

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

2025-12-14 21:26
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品

吃降血壓藥患者 醫師示警少喝這2種飲品
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕