加州女酒駕15次 第16次撞人僅緩刑

加州的酒駕或藥駕（DUI）引致交通意外情況較全美嚴重。該州一名女子有15次受酒精或藥物影響的駕駛事故記錄，到第16次撞到一名男子後，其刑罰僅是緩刑。（Unsplash / Rio Space）

洛杉磯ABC7 電視台的綜合分析發現，加州因酒後駕駛引致的死亡事故情況遠較其他州嚴重，肇禍司機所受懲罰亦遠比其他州輕微。過去十年，加州與酒精相關的交通意外死亡人數激增逾50%；一名加州女子有15次受酒精或藥物影響的駕駛事故記錄，到第16次撞到一名男子後，其刑罰僅是緩刑。

報導先引述一對母子的不幸故事：薩恩斯女士（Masako Saenz）的兒子在五歲時被一名屢次酒後駕駛的司機撞死；20年後，她自己亦被一名血液酒精含量超限兩倍的司機撞倒，失去生命。該媒體指出，這故事是數以千計同類悲劇所展現加州是如何處理「受酒精或藥物影響下駕駛」（Driving Under the Influence，簡稱DUI）的交通事故的。

分析顯示，加州的DUI故事死亡人數在過去十年飊升超過50%，按聯邦的估計數據顯示，這個增幅是美國其他地區的兩倍多。分析亦發現了下面六個加州現象：

1.加州的酒駕法律在全美屬最寬鬆之一，屢次酒駕或藥後駕駛者（DUI）受到極少懲罰，可繼續上路。一般而言，除非造成他人受傷，否則司機要到十年內第四次DUI才會被控以重罪，但在某些州，到第二次DUI已能構成重罪。

2.加州對屢次酒駕司機發回駕駛執照，比其他州更快速。通常而言，第三次酒駕後，會遭吊銷駕照三年，但這在新澤西州 是吊銷駕照八年，內布拉斯加州 是15年，康乃狄克州 更會永久吊銷牌照。

3. 即使政府吊銷了DUI司機駕照，他們許多仍會非法駕車多年，累積告票和DUI事故，卻無甚後果，直至引致他人死亡為止。一個例子是在佛萊斯諾的康威（Sylvester Conway）於2019至2021年間，三次因酒駕被捕卻沒有出庭，法庭雖下拘捕令卻又沒有執行，直至2022年初再次酒駕令乘客死亡才被捕。

4. 法院和立法者不將DUI死亡事故（如酒駕誤殺）視為暴力罪行，但州法律令人困惑——DUI造成「嚴重人身損傷」卻屬於暴力罪行，例如酒駕司機導致他人斷腿，所受監禁刑期會比導致死亡的刑期長。

5. 加州在使用車內酒精測試儀這簡單解決方案方面，落後於全國。雖然州立法機關的報告顯示，光是2023年，這些裝置阻止了逾3萬零500宗試圖DUI行為，但加州並未強制初次犯DUI罪行者必須使用這些裝置。雖然州法律有要求DUI重犯者使用這裝置，但沒有執法。

6. 儘管死亡人數攀升，但州管治者未熱切解決問題。已退休的州參議員傑瑞·希爾（Jerry Hill）曾在州議會試圖推動解決問題，但其他議員和委員會顧問更關心給司機帶來不便，過於防止死亡個案。又如今秋，州議員否決了多項同類法案中的最新一項，那是強制DUI定罪者使用車內酒精測試儀，加州車輛管理局表示，他們沒有時間和資源執法。