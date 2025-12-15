我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

加州女酒駕15次 第16次撞人僅緩刑

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州的酒駕或藥駕（DUI）引致交通意外情況較全美嚴重。該州一名女子有15次受酒精或藥物影響的駕駛事故記錄，到第16次撞到一名男子後，其刑罰僅是緩刑。（Unsplash / Rio Space）
加州的酒駕或藥駕（DUI）引致交通意外情況較全美嚴重。該州一名女子有15次受酒精或藥物影響的駕駛事故記錄，到第16次撞到一名男子後，其刑罰僅是緩刑。（Unsplash / Rio Space）

洛杉磯ABC7 電視台的綜合分析發現，加州因酒後駕駛引致的死亡事故情況遠較其他州嚴重，肇禍司機所受懲罰亦遠比其他州輕微。過去十年，加州與酒精相關的交通意外死亡人數激增逾50%；一名加州女子有15次受酒精或藥物影響的駕駛事故記錄，到第16次撞到一名男子後，其刑罰僅是緩刑。

報導先引述一對母子的不幸故事：薩恩斯女士（Masako Saenz）的兒子在五歲時被一名屢次酒後駕駛的司機撞死；20年後，她自己亦被一名血液酒精含量超限兩倍的司機撞倒，失去生命。該媒體指出，這故事是數以千計同類悲劇所展現加州是如何處理「受酒精或藥物影響下駕駛」（Driving Under the Influence，簡稱DUI）的交通事故的。

分析顯示，加州的DUI故事死亡人數在過去十年飊升超過50%，按聯邦的估計數據顯示，這個增幅是美國其他地區的兩倍多。分析亦發現了下面六個加州現象：

1.加州的酒駕法律在全美屬最寬鬆之一，屢次酒駕或藥後駕駛者（DUI）受到極少懲罰，可繼續上路。一般而言，除非造成他人受傷，否則司機要到十年內第四次DUI才會被控以重罪，但在某些州，到第二次DUI已能構成重罪。

2.加州對屢次酒駕司機發回駕駛執照，比其他州更快速。通常而言，第三次酒駕後，會遭吊銷駕照三年，但這在新澤西州是吊銷駕照八年，內布拉斯加州是15年，康乃狄克州更會永久吊銷牌照。

3. 即使政府吊銷了DUI司機駕照，他們許多仍會非法駕車多年，累積告票和DUI事故，卻無甚後果，直至引致他人死亡為止。一個例子是在佛萊斯諾的康威（Sylvester Conway）於2019至2021年間，三次因酒駕被捕卻沒有出庭，法庭雖下拘捕令卻又沒有執行，直至2022年初再次酒駕令乘客死亡才被捕。

4.　法院和立法者不將DUI死亡事故（如酒駕誤殺）視為暴力罪行，但州法律令人困惑——DUI造成「嚴重人身損傷」卻屬於暴力罪行，例如酒駕司機導致他人斷腿，所受監禁刑期會比導致死亡的刑期長。

5.　加州在使用車內酒精測試儀這簡單解決方案方面，落後於全國。雖然州立法機關的報告顯示，光是2023年，這些裝置阻止了逾3萬零500宗試圖DUI行為，但加州並未強制初次犯DUI罪行者必須使用這些裝置。雖然州法律有要求DUI重犯者使用這裝置，但沒有執法。

6.　儘管死亡人數攀升，但州管治者未熱切解決問題。已退休的州參議員傑瑞·希爾（Jerry Hill）曾在州議會試圖推動解決問題，但其他議員和委員會顧問更關心給司機帶來不便，過於防止死亡個案。又如今秋，州議員否決了多項同類法案中的最新一項，那是強制DUI定罪者使用車內酒精測試儀，加州車輛管理局表示，他們沒有時間和資源執法。

內布拉斯加州 新澤西州 康乃狄克州

上一則

普拉提稱霸2025健身平台榜單 預訂量較去年再成長66%

下一則

生育率持續下滑 美人口快速老化 專家：影響經濟成長

延伸閱讀

全美人均壽命76.4歲 加州78.3歲 醫療保健攸關州民壽命長短

全美人均壽命76.4歲 加州78.3歲 醫療保健攸關州民壽命長短
加州汙水系統諾羅病毒濃度持續升高 疫情恐提早

加州汙水系統諾羅病毒濃度持續升高 疫情恐提早
加州科學家血液新療法 拯救肉毒桿菌病嬰

加州科學家血液新療法 拯救肉毒桿菌病嬰
加州住家垃圾抽查 分類不當恐挨罰惹議

加州住家垃圾抽查 分類不當恐挨罰惹議
保費影響房價 野火高風險區房屋增值慢

保費影響房價 野火高風險區房屋增值慢
加州首府感恩盛宴 3名九旬長者傳承大愛

加州首府感恩盛宴 3名九旬長者傳承大愛

熱門新聞

民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

谷歌7億和解金 趕快查自己有沒有資格分一杯羹

2025-12-11 13:18
搶劫案發生在爾灣Royale Avenue 5000號街區一處住宅。（取自谷歌地圖）

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

2025-12-10 14:09
華人回國翻牆與國外生意夥伴交流，微信被技術性強制禁用一周。示意圖。（取自pexels）

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

2025-12-10 14:02
由網球名將張德培之兄創立的Pieology申請破產保護。（Peiology官網）

曾獲NBA巨星杜蘭特入股 張德培哥哥連鎖披薩店破產

2025-12-13 19:16
門口醒目地張貼著關閉通知，違規事項涉及「蟲害感染」。（記者邵敏／攝影）

華人區中餐館被查10多項違規 勒令關閉 最嚴重的是...

2025-12-11 20:26
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽