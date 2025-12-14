全美人均壽命76.4歲 加州78.3歲 醫療保健攸關州民壽命長短

研究結果顯示，美國居民的平均壽命為76.4歲。(示意圖取自unsplash）

根據KTLA電視台報導，MoneyGeek最近一項研究顯示，「醫療保健」與各州居民平均壽命最息息相關。研究結果，美國居民的平均壽命為76.4歲；壽命最長的是夏威夷州 79.9歲，最短的是密西西比州僅70.9歲，加州 居民平均壽命則為78.3歲。

人們來到這個世界上最終都會面臨死亡，但由於各種原因，有些人可能比其他人早逝，而一項最新調查發現，你所居住的地區也可能會有所影響。

在美國各州中，居民壽命最長的是夏威夷州，平均壽命79.9歲。MoneyGeek的研究指出，雖然你可能會認為夏威夷州居民長壽的原因之一是宜人的天氣和美麗的環境，但更重要的可能是夏威夷州在全美醫療保健排名中名列第一。夏威夷州的死亡率也是全美最低。

緊隨其後的是麻州（Massachusetts），平均79.6歲。該州擁有全美最高的保險 覆蓋率，97.4%的居民有保險。位於另一端的則多為美國東南部州，其中居民壽命最短的是密西西比州，平均壽命僅70.9歲，這很可能與該州全美最高的死亡率有關。這份報告顯示，居住州別會左右壽命與生活品質；在美國，最長壽的夏威夷與最短壽的密西西比之間差距高達九年。

MoneyGeek這份研究報告針對美國50州及哥倫比亞特區的醫療系統進行評估。(截圖自MoneyGeek官網）

健康保險的費用同樣差異極大。馬里蘭州居民每月為ACA銀級基準保險支付477美元，而佛蒙特州居民則需支付1223美元，同等保障下竟高出2.6倍。

事實上，全美醫療保健與居民平均壽命息息相關。加州綜合排名為50州的第11名、紐約排名第23名、德州排名則在後段班，排名第46。

根據MoneyGeek報告，表現優異的州通常具備幾項共同優勢：保險覆蓋率高、基層醫療資源充足、保險費用相對於收入合理，以及死亡率較低。這些州擁有穩健的醫療基礎設施，並在公共衛生領域持續投入長期資源。

相對而言，表現較弱的州則在多方面面臨挑戰。例如，肥胖率與吸菸率偏高、死亡率較高、保險覆蓋率不足、基層醫療提供者較少。偏遠地區的地理分布增加了就醫時間，也導致專科醫師不足。貧困率較高的地區更容易出現保險缺口及未受控的慢性疾病，這與全美無保險人口的整體趨勢一致。

MoneyGeek這份研究報告針對美國50州及哥倫比亞特區的醫療系統進行評估，涵蓋14項指標，包括健康結果、醫療費用以及醫療可及性。這份2026年各州醫療排名可幫助民眾了解，哪些州的醫療系統表現優異？哪些州則相對落後？