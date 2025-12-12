我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

1.8萬顆雞蛋恐染沙門氏菌 加州農場召回

洛杉磯訊
超過1萬8000顆由Vega Farms生產的，在加州販售的雞蛋被召回。（加州公共衛生廳）
加州公共衛生廳近日發布公告，超過1萬8000顆在加州販售的雞蛋可能汙染沙門氏菌(Salmonella)被召回。雞蛋農場Vega Farms已於12月5日對其12顆紙盒裝與30顆平盤裝的帶殼雞蛋發布召回通知，共計約有1515打雞蛋受影響。該農場表示，汙染可能發生於加工過程中使用的設備，而非來自雞群本身。

據福斯新聞（FOX）報導，受影響雞蛋主要分銷至沙加緬度（Sacramento）與戴維斯（Davis）地區的雜貨店、餐廳及農夫市集。Vega Farms表示，已將問題產品下架並通知零售商。「今日美國（USA Today）」於12月10日聯繫Vega Farms，但尚未獲得回覆。

被召回的Vega Farms品牌雞蛋包括：12顆紙盒包裝以及30顆平盤包裝雞蛋。外盒標示處理編號為2136，售賣期限為12月22日或更早，或包裝的朱利安日（Julian date，即生產號或包裝號）為328或更早。消費者若有這些雞蛋，應檢查標籤，並將其丟棄或退回購買地點。

沙門氏菌感染的症狀，通常在攝入細菌後6小時至6天內出現，最常見症狀包括腹瀉、發燒及腹痛。大多數健康成人通常可在四至七天內自行康復，但5歲以下幼兒、65歲以上長者和免疫功能較弱者，可能出現更嚴重病情，需醫療診治或住院。

聯邦疾病暨防治中心（CDC）表示，如出現以下嚴重症狀，應立即尋求醫療協助：腹瀉並伴隨華氏102度（約攝氏38.9度）以上高燒；腹瀉持續超過三天且未見改善；血便；嚴重嘔吐；脫水症狀，如排尿量少、口乾舌燥、站立時感到頭暈。

雞蛋 加州 零售商

