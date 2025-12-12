加州過渡幼兒園免費 但教師缺口大

加州今學年實施免費一年制「過渡幼兒園」（TK）計畫後，需要大量合格教師，並對師資要求作出特設認證。圖為有開設TK課程的瑪格麗塔小學（Marguerita Elementary School）學生視藝活動記實。（瑪格麗塔小學網站）

加州 本學年實施免費「過渡幼兒園（Transitional Kindergarten，簡稱TK）」入讀計畫後，惠及所有4歲兒童，亦因而令有關教師需求大增。研究估計，所需TK教師達1萬2000人，師資培訓計畫亦是一大關注。

TK是兒童進入正規幼兒園教育之前的為期一年學前教育班，免費TK可惠及低收入 家庭及為家長節省大量金錢，因此入讀人數和教師需求都會增加。

此計畫的支持者希望能讓原本未能接受學前教育的兒童獲益；而那些面臨入學人數下降的學區，則期望計畫能令新生人數激增，可助改善其財政狀況。

TK計畫能否成功則取決於是否有足夠的合格教師，來照顧各有不同獨特需要的兒童。加州政府為教師提供多種獲取資格途徑，包括一項於2024年5月推出的全新師資認證，讓教師可教授TK至三年級的課程，以回應實施免費TK後所需合格教師的需求。

不過，教師對這個全新師資認證班的反應不算熱烈，只有400多位教師獲此資格認證，另有約200人正在修讀中。許多教師表示，獲得TK教師資格認證的過程令人沮喪，尤其那些沒有公立學校工作經驗的學前教師。

然而，亦有一些教師以其他不同途徑獲得資格教授TK課程。

在唐尼市（Downey）的普萊斯小學（Price Elementary School），今年首次執教TK的艾略特（Samantha Elliott）擁有學前教育證書及幼兒發展學士學位，便不須再修讀更多課程，便能合資格勝升TK教學。同時，由於她有學前教育教學經驗，又得一位州政府指定的助教協助，因此能輕鬆應對TK課堂。

艾略特透過音樂令學生全程投入學習，以歌曲幫助他們學習字母、顏色、形狀和時間觀念。她頗享受工作說：「幼兒園很重要，是讓孩子學習如何為人的基礎。TK則專注少許學術知識，我很興奮能……在他們早段的教育產生影響力。」

在阿罕布拉 （Alhambra）的瑪格麗塔小學（Marguerita Elementary School），教師馮正（Lisa Vuong）雖有22年的教學經驗及擁有教育學碩士學位，但她仍兼職修讀上述政府特設的TK資格認證課程，日間則全職執教TK。

儘管她已經擁有幼兒園至八年級的認可教師資格，又是擁有教育學高學歷的資深教師，但卻感到TK教學所需專業截然不同。她說：「那完全是另一回事。」

她指出，即使帶著教案上課，TK老師經常得即興發揮：「你有一個可以開展的平台，但孩子們卻會朝著千百萬個不同的方向前行。」

然而，馮正樂在其中。她以前教高年級時，要花耗大量時間複印資料，又擔心學生的考試成績表現，但TK不須評成績等級或進行評估，就讓她能自由教學。