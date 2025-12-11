我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

谷歌7億元和解金 逾1億符合資格用戶別錯過

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）
民眾或可從谷歌一項7億美元賠償金中得到賠償。（美聯社）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，曾在2016年8月16日至2023年9月30日期間，於谷歌網路商店（Google Play Store）購買過商品，並受到該科技公司被指控反競爭行為影響的消費者，或可從一項7億美元和解協議中得到賠償。

谷歌和全美各州檢察長於2023年達成協議，符合資格者，本月開始會陸續收到通知。包括內華達州檢察長福特（Aaron Ford）在內多位州檢察長均確認此項協議。這些州指控谷歌向使用谷歌商店購買應用程式或應用商品消費者「多收費用」，且「壟斷應用程式發行」，以致限制用戶可選擇性。

如同蘋果（Apple）公司在其iPhone應用程式商店做法，谷歌對應用程式內購買（in-app purchases）收取15%至30%佣金。許多州檢察長認為，這些費用將價格推高，使其高於在開放支付市場的情況下應有的價格。根據審判中提供的證據，這些佣金每年替谷歌帶來數十億美元利潤。

這分和解協議仍需法院最終批准，預計聽證會將於2026年4月30日舉行。想獲得賠償者，需在上述期間內，位於美國、哥倫比亞特區、波多黎各或維京群島，在谷歌商店內進行合格交易，包括購買應用程式、應用內容或訂閱等服務。具體賠償額度，取決於購買時花費總額。

一旦和解得到批准，預計約1億200萬名消費者，將自動透過PayPal或Venmo收到賠償款，匯款將寄送至與其Google Play帳戶綁定的電子郵件或電話號碼。若谷歌聯絡資訊與現有PayPal或Venmo帳號不符，消費者將受到設置帳號或重新導引付款指示。

選擇退出或提出異議最後期限為2026年2月19日。符合資格的集體訴訟成員將自動收到款項，無需提交申請。然和解管理者指出，會設置補充申請程序，讓認為自己符合資格，但未收到款項的民眾提出申請。沒有PayPal或Venmo帳戶，也不想註冊，或無法使用谷歌商店帳戶綁定的電子郵件或電話號碼者，也可透過這項補充申請索取賠償。

谷歌 Google 洛杉磯

上一則

為數百萬加密貨幣 7匪夜劫豪宅全被捕

下一則

手機帳單最好定期檢視 4警訊提醒悄悄變貴了

延伸閱讀

紐約邁友善語言城市 10萬市府設備將裝語言翻譯程式

紐約邁友善語言城市 10萬市府設備將裝語言翻譯程式
Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡

Warby Parker攜手谷歌 2026年推輕量AI眼鏡
谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放

谷歌7億賠償金 紐約州可望明年5月發放
眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App

眾院再施壓 令谷歌、蘋果下架監控ICE App
迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新

迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新
中國AI公司誰能對標谷歌？私募大佬點名阿里、字節

中國AI公司誰能對標谷歌？私募大佬點名阿里、字節

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺