我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

川普在洛杉磯部署國民兵 遭聯邦法官叫停

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府於洛杉磯部署國民兵。（路透）
川普政府於洛杉磯部署國民兵。（路透）

綜合福斯新聞等多家媒體報導，美國聯邦法官布里耶（Charles Breyer）10日裁定，川普政府不得在未獲得加州同意下部署國民兵（National Guard），要求部隊權限需交回加州州長。

當天的裁決，亦駁回川普政府部署國民兵，是為了平息民眾抗議政府激進移民突襲行動的說法。布理耶說：「建國先賢們設計的政府體系，在實現權力制衡。然而，被告方顯然清楚，他們想要的『制衡』就是一張空白支票。」

儘管很多時候遭到州與地方官員反對，且並無任何嚴重的緊急情況，川普總統仍經常在全國各城市部署國民兵。今年6月，約4000名加州國民兵在未經加州州長紐森（Gavin Newsom）批准下被派往洛杉磯，如今只剩100人留在當地。川普政府辯稱，他們的存在是為了協助保護聯邦官員財產，且將部署期限延長至明年2月。

布理耶的裁決，同意加州官員提出的初步禁令，但也將裁決暫緩至15日執行。民主黨籍官員，包括紐森等，批評此類部署是專制的權力擴張，壓制那些被視為抵抗川普政府「異議聲音」的城市。

紐森辦公室在社群媒體上回應裁決稱「民主再下一城（W，勝利），川普體制再失一局（L，失敗）。」「這位美國總統經常使用危言聳聽的語言，攻擊由民主黨執政的城市與移民社區，稱其骯髒、充滿犯罪，且表示他可能會經常動用軍隊來對付「內部敵人」。

川普 加州 國民兵

上一則

李安琪當斜槓奶爸 重拾興趣在自家後院捕捉星空 成為天文攝影師

下一則

大華超市羅蘭岡店 12/20、12/21聖誕美食市集

延伸閱讀

川普批最新降息1碼幅度太少 加緊面試下任Fed主席人選

川普批最新降息1碼幅度太少 加緊面試下任Fed主席人選
Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理

Netflix與派拉蒙爭購華納兄弟 川普放話：CNN一定要處理
華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單

華府端出「新雅爾達」版烏克蘭重建方案 川普施壓歐洲埋單
獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路
美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普

美對台戰略模糊太成功 前副國務卿：中國也難預測川普
法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

法官下令川普政府結束洛杉磯國民兵部署 部隊控制權還加州

熱門新聞

熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52
購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
華人因少寫一個冠詞，入籍考試不通過。（示意圖，Pexels）

華人入籍考試少寫一個冠詞 被判「英文不行」未過關

2025-12-08 20:34

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺