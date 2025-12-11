川普在洛杉磯部署國民兵 遭聯邦法官叫停

川普政府於洛杉磯部署國民兵。（路透）

綜合福斯新聞等多家媒體報導，美國聯邦法官布里耶（Charles Breyer）10日裁定，川普 政府不得在未獲得加州 同意下部署國民兵 （National Guard），要求部隊權限需交回加州州長。

當天的裁決，亦駁回川普政府部署國民兵，是為了平息民眾抗議政府激進移民突襲行動的說法。布理耶說：「建國先賢們設計的政府體系，在實現權力制衡。然而，被告方顯然清楚，他們想要的『制衡』就是一張空白支票。」

儘管很多時候遭到州與地方官員反對，且並無任何嚴重的緊急情況，川普總統仍經常在全國各城市部署國民兵。今年6月，約4000名加州國民兵在未經加州州長紐森（Gavin Newsom）批准下被派往洛杉磯，如今只剩100人留在當地。川普政府辯稱，他們的存在是為了協助保護聯邦官員財產，且將部署期限延長至明年2月。

布理耶的裁決，同意加州官員提出的初步禁令，但也將裁決暫緩至15日執行。民主黨籍官員，包括紐森等，批評此類部署是專制的權力擴張，壓制那些被視為抵抗川普政府「異議聲音」的城市。

紐森辦公室在社群媒體上回應裁決稱「民主再下一城（W，勝利），川普體制再失一局（L，失敗）。」「這位美國總統經常使用危言聳聽的語言，攻擊由民主黨執政的城市與移民社區，稱其骯髒、充滿犯罪，且表示他可能會經常動用軍隊來對付「內部敵人」。