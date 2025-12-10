肩頸痠痛、落枕… 「低頭族」當心頸椎椎間盤突出

我的頻道

記者謝雨珊／洛杉磯報導
莊仕勇為骨科專家，現為台灣景美醫院院長。（會議截圖）
隨著年齡增長，骨骼與關節逐漸退化，常見問題包括骨質疏鬆、退化性關節炎、脊椎退化，以及膝關節或髖關節退化，這些狀況不僅造成疼痛與行動不便，也增加跌倒風險，影響生活品質。台灣景美醫院院長莊仕勇日前在南加州華美聯誼協會舉辦的活動上指出，頸椎與腰椎椎間盤突出問題在尤為常見，及早預防與治療至關重要。

莊仕勇表示，頸椎椎間盤突出是常見問題，由於長期負重或姿勢不良，椎間盤逐漸磨損、凸出並壓迫神經。頸椎椎間盤長期使用容易磨損，隨時間可能突出並壓迫神經，導致肩頸痠痛、落枕，甚至引發下肢無力、頭痛或耳鳴等症狀。這類情況通常需要透過相關專科檢查，確認是否存在椎間盤突出。對於一些無法明確診斷的症狀，醫界有時會歸納為交感神經症候群。

他指出，民眾常因肩頸痠痛、落枕而求診，嚴重時甚至可能出現下肢無力、頭痛或耳鳴等症狀。這類情況通常需要經由相關專科評估，以確認是否與椎間盤突出有關，否則容易被誤診為交感神經症候群。他舉例表示，曾有位患者因長期脖子疼痛及手腳麻木，多方檢查卻找不出明顯原因，一度被精神科診斷為精神疾病。事後經由脊椎專科進一步檢查，發現患者頸椎椎間盤突出並壓迫神經，導致多種身體不適。此案例顯示，部分患者可能因椎間盤問題而被誤診為精神疾病。

莊仕勇指出，民眾可藉由以下情況判斷頸部神經是否受壓：若手部出現麻木或無力感，且持續抓握或施力時會越抓越費力、動作變慢；站立時，下肢可能感到酸麻，走一段路後麻痛加劇，但休息約10分鐘後通常可恢復行走能力。

針對長期低頭滑手機的「低頭族」，莊仕勇表示，當頭部低頭約30度時，頸部需承受約18公斤的重量；若低頭角度達到60度，頸部承受力甚至可高達27公斤。這也是許多人長時間使用手機後，容易感到頸部酸痛的原因之一，同時也增加了椎間盤受壓的風險。

治療方面，頸椎椎間盤突出通常不需手術，可透過保守療法改善。常見方法包括藥物治療（如抗炎藥）、復健（超音波、熱敷）、針灸、生活習慣與工作方式調整，以及適度運動。若椎間盤突出情況嚴重，則可能需要手術治療；但若屬輕微凸出，規律運動通常就能有效緩解症狀。

他也提醒有頸椎椎間盤突出的病患，應該避免搬重物或過度用力，運動期間若有重訓也需要加以調整，以減少椎間盤與脊椎受力，降低退化與受傷風險。

腰椎退化是民眾常見的問題，膠原蛋白流失、椎間盤破裂或凸出可能引起下背痛，甚至導致坐骨神經痛或肌肉無力。他說，像直升機飛行員、鑽地工人等長期承受震動或重力負荷的工作者，更容易發生椎間盤突出。

至於脊椎側彎，莊仕勇表示需依側彎角度評估治療方式。青少年若側彎角度在20度以內，腰背疼痛比例與一般人相當；角度在20至40度，日常生活中腰痛比例會升高；若超過40度，通常建議接受手術。對於年長患者，由於側彎影響整個脊椎，全面矯正需手術多個節段，可能限制腰背活動，因此手術通常只針對出現神經症狀或疼痛的節段進行矯正。雖無法完全消除症狀，但能緩解大部分不適，手術重點在於改善症狀而非全面矯正。

莊仕勇擁有美國南加州大學生物醫學工程博士學位，以及國防醫院醫學系學位，曾任三軍總醫院骨科主任。2020年起擔任景美醫院院長，期間成立脊椎微創手術中心及骨關節幹細胞治療中心，並斥資超過2億美元引進高階電腦斷層設備與手術床等設備。景美醫院目前專精頸椎、腰椎及再生醫學手術，尤其以脊椎微創手術及人工關節手術為強項。

長時間低頭滑手機會讓頸部承受額外壓力，增加頸椎椎間盤受壓風險，容易導致酸痛。（會...
