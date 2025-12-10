肩頸痠痛、落枕… 「低頭族」當心頸椎椎間盤突出

莊仕勇為骨科專家，現為台灣景美醫院院長。（會議截圖）

隨著年齡增長，骨骼與關節 逐漸退化，常見問題包括骨質疏鬆、退化性關節炎、脊椎退化，以及膝關節或髖關節退化，這些狀況不僅造成疼痛與行動不便，也增加跌倒風險，影響生活品質。台灣景美醫院院長莊仕勇日前在南加 州華美聯誼協會舉辦的活動上指出，頸椎與腰椎椎間盤突出問題在尤為常見，及早預防與治療至關重要。

莊仕勇表示，頸椎椎間盤突出是常見問題，由於長期負重或姿勢不良，椎間盤逐漸磨損、凸出並壓迫神經。頸椎椎間盤長期使用容易磨損，隨時間可能突出並壓迫神經，導致肩頸痠痛、落枕，甚至引發下肢無力、頭痛或耳鳴等症狀。這類情況通常需要透過相關專科檢查，確認是否存在椎間盤突出。對於一些無法明確診斷的症狀，醫界有時會歸納為交感神經症候群。

他指出，民眾常因肩頸痠痛、落枕而求診，嚴重時甚至可能出現下肢無力、頭痛或耳鳴等症狀。這類情況通常需要經由相關專科評估，以確認是否與椎間盤突出有關，否則容易被誤診為交感神經症候群。他舉例表示，曾有位患者因長期脖子疼痛及手腳麻木，多方檢查卻找不出明顯原因，一度被精神科診斷為精神疾病。事後經由脊椎專科進一步檢查，發現患者頸椎椎間盤突出並壓迫神經，導致多種身體不適。此案例顯示，部分患者可能因椎間盤問題而被誤診為精神疾病。

莊仕勇指出，民眾可藉由以下情況判斷頸部神經是否受壓：若手部出現麻木或無力感，且持續抓握或施力時會越抓越費力、動作變慢；站立時，下肢可能感到酸麻，走一段路後麻痛加劇，但休息約10分鐘後通常可恢復行走能力。

針對長期低頭滑手機的「低頭族」，莊仕勇表示，當頭部低頭約30度時，頸部需承受約18公斤的重量；若低頭角度達到60度，頸部承受力甚至可高達27公斤。這也是許多人長時間使用手機後，容易感到頸部酸痛的原因之一，同時也增加了椎間盤受壓的風險。

治療方面，頸椎椎間盤突出通常不需手術，可透過保守療法改善。常見方法包括藥物治療（如抗炎藥）、復健（超音波、熱敷）、針灸、生活習慣與工作方式調整，以及適度運動。若椎間盤突出情況嚴重，則可能需要手術治療；但若屬輕微凸出，規律運動通常就能有效緩解症狀。

他也提醒有頸椎椎間盤突出的病患，應該避免搬重物或過度用力，運動期間若有重訓也需要加以調整，以減少椎間盤與脊椎受力，降低退化與受傷風險。

腰椎退化是民眾常見的問題，膠原蛋白流失、椎間盤破裂或凸出可能引起下背痛，甚至導致坐骨神經痛或肌肉無力。他說，像直升機飛行員、鑽地工人等長期承受震動或重力負荷的工作者，更容易發生椎間盤突出。

至於脊椎側彎，莊仕勇表示需依側彎角度評估治療方式。青少年若側彎角度在20度以內，腰背疼痛比例與一般人相當；角度在20至40度，日常生活中腰痛比例會升高；若超過40度，通常建議接受手術。對於年長患者，由於側彎影響整個脊椎，全面矯正需手術多個節段，可能限制腰背活動，因此手術通常只針對出現神經症狀或疼痛的節段進行矯正。雖無法完全消除症狀，但能緩解大部分不適，手術重點在於改善症狀而非全面矯正。