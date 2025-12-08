亞洲瓢蟲大量湧入室內咬人、釋放臭液 恐造成財產損害

我的頻道

快訊

編譯組／綜合報導
亞洲瓢蟲在秋冬季節天氣變冷時，成為害蟲。（取自Pexels）
亞洲瓢蟲在秋冬季節天氣變冷時，成為害蟲。（取自Pexels）

每日郵報（Daily Mail）報導，一種外型與無害瓢蟲相似的入侵物種，正大量湧入包括加州在內的美國家庭，數量動輒上千，甚至可能在室內攻擊人類。州與聯邦官員警告，亞洲瓢蟲（Asian lady beetle，學名為Harmonia axyridis）正成為潛在威脅，牠們會在冬季節咬人並造成財產損害。

研究指出，這些昆蟲會在室內燈光周圍形成「死亡螺旋」的聚集飛舞現象，並在牆壁縫隙內大量棲身，最多可形成約1.5萬至2萬隻的群集。研究人員近期警告，隨著天氣轉冷，牠們將嘗試從窗台和建物縫隙悄悄鑽入室內，以尋找過冬地點。

問題並非侷限於加州，幾乎全美各州都已發現亞洲瓢蟲蹤跡。牠們落在人身上時，可能以鉗狀口器咬人，並會釋放帶有惡臭的黃色防禦性液體，不僅刺激皮膚，也可能弄髒衣物與家具。

「數萬隻瓢蟲聚集在閣樓、天花板與牆壁空隙中並不罕見。牆內溫度升高時，牠們會在縫隙間移動，並進入室內生活空間。」賓州大學政府資助的科學顧問補充，若黃色液體沾附皮膚，可能引發過敏反應或鼻竇不適。

雖然美國農業部（USDA）已在2000年代將亞洲瓢蟲列為入侵物種，但牠們並非意外進入美國，也不是外國刻意輸入用以造成破壞。早在一個多世紀前，美國主動從中國、日本等地引進此類瓢蟲，用來對抗危害農作物的本地害蟲。

其後，農業部在1970至1980年代於加州、喬治亞州、賓州等地大量釋放這些吃害蟲的瓢蟲，作為「生物防治工具」。然而，數量很快失控，至1988年，農業單位便首次在路易斯安那州發現其自然繁殖的族群。

密西西比州立大學的研究指出：「牠們在一年中大部分時間被視為益蟲，但隨著天氣變冷、尋找棲身地時，牠們就會成為害蟲。」

加州 賓州 農業部

