我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

3科技全新小神器 助輕鬆做好保安、追蹤寵物

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
所愛的小貓若頸上戴著這個life360的GPS追蹤器，走失了也能讓寵主更有把握地尋回。（Life360公司官網）
所愛的小貓若頸上戴著這個life360的GPS追蹤器，走失了也能讓寵主更有把握地尋回。（Life360公司官網）

今天的科技讓人輕鬆掌握生活，最近三款全新小神器成為新晉的科技恩物，協助人們從容解鎖、追蹤寵物及以隱閉攝錄做好保安。

BenjiLock戶外指紋掛鎖讓人聯想起科幻小說故事，可讓人以指紋輕鬆解鎖。（B...
BenjiLock戶外指紋掛鎖讓人聯想起科幻小說故事，可讓人以指紋輕鬆解鎖。（Benjilock公司官網）

第一件神器是BenjiLock戶外指紋掛鎖，協助看守貴重物品，功能直像科幻電影中的道具，透過掃描指紋解鎖，無需鑰匙、應用程式或Wi-Fi。

這掛鎖非常適用於大門、自行車或儲物櫃。鎖內可存放多至十個指紋，一次充電可使用約一年，並且防水，售價約為80美元。

發明者Robbie Cabral在美國創業比賽電視節目《創智贏家》（Shark Tank）上談到發明這鎖的靈感來源時說：「我曾見過有人把鑰匙遺漏在健身室的儲物櫃裡。當時想，哇，為什麼沒有一款鎖可以用指紋打開的呢？」

Ulticam-dot小型攝錄鏡頭可便攜到任何地方使用，加強保安。（Ultica...
Ulticam-dot小型攝錄鏡頭可便攜到任何地方使用，加強保安。（Ulticam-dot攝錄鏡頭開發公司U-tec官方網站）

第二件神器是Life360寵物GPS追蹤器，能成為擔心寵物走失的寵主恩物。

追蹤器可實時顯示寵物位置，同時亦可一併知道家人及所珍重物品的所在地。

Life360首席執行長安東諾夫（Lauren Antonoff）表示：「這追蹤器使用智能電話網絡助人尋到寵物的實時定位，令人有更即時的體驗。如果寵物正在走失，就更需要它了。」

在智能電話網絡或Wi-Fi模式下，這追蹤器的電池壽命可持續至兩周；在藍牙模式下，更可長達最多六個月。此外，追蹤器內置照明燈和提示音，方便在夜間尋找寵物。此物售價50美元，另需支付Life360黃金會員費用，每月15美元或每年150美元。

第三件神器是UltiCam Dot便攜式小型攝錄鏡頭，可以帶著到任何地方使用，不論室內室外，甚至酒店房間也適用。此攝錄器支援2K視訊錄製，提供七天的免費滾動雲端儲存空間，內置8GB本機儲存容量，並無需訂付。

此相機使用四節AA電池，現售價70美元，若遇優惠期則更便宜。但有報導指，這機一個不便之處是機身的兩個部分太容易分開。

寵物

上一則

SoFi體育館 將迎8場2026世界盃

下一則

550磅大熊窩居民宅地下室 嚇壞住戶

延伸閱讀

旅行難防行李遺失 業內人士教如何降低損失

旅行難防行李遺失 業內人士教如何降低損失
用這種「小工具」偷車 東灣竊賊30秒內得手

用這種「小工具」偷車 東灣竊賊30秒內得手
高科技偷車案頻發 費城警籲小心

高科技偷車案頻發 費城警籲小心
德媒專訪 蔡英文：台灣科技領先握有AI時代鑰匙

德媒專訪 蔡英文：台灣科技領先握有AI時代鑰匙
電梯廣告惱人 上海大學生網購通用鑰匙把100多部全關了

電梯廣告惱人 上海大學生網購通用鑰匙把100多部全關了
金山華埠免費Wi-Fi啟用 居民遊客皆受惠 料帶動社區復甦

金山華埠免費Wi-Fi啟用 居民遊客皆受惠 料帶動社區復甦

熱門新聞

購買大包裝商品以為便宜，吃不完反而浪費更多錢。（記者邵敏／攝影）

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

2025-12-01 16:26
南加好市多門店目前售價59.9美元。（受訪者提供）

好市多這款功能背包刀劃不破、顏值還高 細節令人驚訝

2025-11-29 22:22
一對中國夫婦帶十年前在美國出生的女兒返美讀書，卻被海關攔下。（示意圖，Pexels）

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

2025-12-03 19:57
熊貓快餐被罰100多萬，沒有培訓員工處理碳酸飲料機使用的二氧化碳氣瓶。（示意圖取自Unsplash.com）

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

2025-12-04 14:52

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

2025-12-02 18:16
屋主必須容忍他人在你家門前街邊停多久，才能舉報拖車？答案是72小時。（示意圖，取自加州DMV）

他人能在你家門前停多久？加州法律這樣規定

2025-11-29 15:44

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場