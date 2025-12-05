自駕貨運大卡車 加州將上路測試

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
Kodiak AI是自駕貨運大卡車製造商 。(kodiak.ai)
自駕貨運大卡車即將開上加州公路進行測試，車輛管理局擬議的新規定中，違規自駕車的擁有人會因違規而遭受懲處。

灣區NBC電視台報導，加州的駕駛人已經開始與無人駕駛的汽車共享道路，但或許不久之後，自動駕駛大卡車也將獲准上路。3日上午，加州車輛管理局（DMV）的州監管機構將發布新一輪擬議法規，啟動一項針對重量超過1萬磅的無人駕駛卡車的全州測試項目。

車輛管理局去年發布了第一版草案，如今基本規則仍保持不變，這意味著該流程將很大程度上參照無人駕駛汽車的測試程序：公司首先在前排配備一名安全駕駛員進行測試，以便在必要時接管車輛；之後再進行完全無人駕駛測試。

預計新規還將包括一項新的程序，用於對違反交通法規的自駕汽車擁有人進行處罰。NBC灣區調查小組先前的報告揭露了一個法律漏洞：加州的自動駕駛汽車不會因違反交通規則而被罰款，因為現行的交通法規規定：罰單只能開給真人駕駛。

關於加州車輛管理局的最新提案，民眾將有15天的時間對此方案發表意見。DMV尚未公佈自動駕駛大型貨車何時才能在加州上路的具體時間表。

加州 自駕車 灣區

