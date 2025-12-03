掃描作文、查成績單 大學招生引進AI協助加快審核

我的頻道

洛杉磯訊
有些大學卻開始利用AI來閱讀和分析這些材料，掀起招生新趨勢。（路透）
申請大學的學生通常知道，他們不應使用人工智慧AI）聊天機器人撰寫申請文書和個人陳述，但如今，有些大學卻開始利用AI來閱讀和分析這些材料。

根據美聯社及KTLA電視台等多家媒體報導，有專家指出，有些學校正在悄悄引入AI協助評估，AI工具已被納入學生申請的篩選與分析流程。因為這項技術能加快申請審核速度、縮短處理時間，甚至在某些任務上表現得比人類更穩定。

今年秋季，維吉尼亞理工大學（Virginia Tech）推出一款由AI驅動的文書閱讀工具，預計幫助學校對數萬份申請進行分類，使錄取決定可比往年提前約一個月公布。學校強調AI僅作為輔助工具，主要用於審查成績單與減少數據輸入工作，真正的錄取決定仍由人工審核完成。在新系統下，學生提交的四篇短答作文，其中一位評閱者將由AI擔任，AI已接受過往申請文書和評分標準的訓練。

據悉，維吉尼亞理工大學自從取消SAT後，申請量大幅增加。該校去年收到創紀錄的5萬7622份申請，爭奪7000個新生名額。該校招生管理副教務長Juan Espinoza指出，即便聘請200名作文評閱員，學校仍難以應付龐大工作量，導致錄取通知時間一再延後。若使用AI工具，可在不到一小時內掃描約25萬篇作文，而人類評閱員平均每篇作文需耗時兩分鐘。「根據去年的申請量，我們至少節省8000小時。」

部分頂尖大學也將AI用於更複雜的評估。加州理工學院（Caltech）招生主任帕利（Ashley Pallie）表示，該校將推出一款AI工具，檢測提交研究項目的學生是否具備「真實性」。學生須將研究成果上傳至AI聊天機器人，由其進行視頻採訪，再由教職員審查。帕利指出，「這是衡量學生對研究是否真正理解與投入的一種方式，熱情與投入對我們非常重要。」

喬治亞理工學院（Georgia Tech）今年秋季也推出AI工具，用於審查轉學生的學院成績單，取代人工將每門課程手動錄入數據庫的過程。該校招生管理執行董事克拉克（Richard Clark）表示，這將使學校能更快告知申請者，可轉換的學分數量，減少不確定性與等待時間。學校希望很快將這項服務擴展至所有高中成績單。

全國大學招生諮詢協會（NACAC）招生實踐委員會主席巴塔查里亞（Ruby Bhattacharya）指出，AI在招生中的使用仍屬新興趨勢，普及程度尚難評估。NACAC今年更新倫理指南，新增人工智慧章節，要求學校在使用AI時須遵守透明、公平、誠信與尊重學生尊嚴的原則。

不過，AI的應用也引發爭議。因為對大學而言，這是一個敏感議題。許多學校要求學生在申請時簽署聲明，保證自己在撰寫文書或其他申請部分未不當使用AI。但學校卻使用AI工具，幫助招生辦公室消除成績單上傳等環節的錯誤，以簡化學生的申請流程。

教堂山北卡羅來納大學（UNC-Chapel Hill）今年1月被爆料使用AI評估申請者作文的語法與寫作風格後，遭申請者、家長與學生強烈批評。

加州理工學院（Caltech）將推出一款 AI工具,檢測提交研究項目的學生是否具備「真實性」。（截圖自谷歌）
