國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠

根據最新報告，加州今年秋季國際學生入學跌幅為全美最深，經濟損失逾1億美元。圖為洛杉磯加大校園。（記者劉子為／攝影）

加州今年秋季國際學生入學下滑幅度居全美之冠，受影響程度亦最為明顯，同時造成加州和全美經濟下滑。

根據國際教育協會（NAFSA）最新發布的「2025年秋季國際學生入學與經濟影響更新分析」，加州因國際學生規模全國最大，本季在學費、生活費與相關消費減少的情況下，經濟損失高達1億6190萬美元，遠超過其他州份，對州內大學與地方經濟造成重大壓力。整體而言，全美國際學生新生較去年減少17%，總體註冊（不含畢業後第一年實習的OPT 身分）下降7%，等同全國經濟損失11億美元，並流失近2萬3000個工作機會。

NAFSA此次分析結合了JB International模型推估、SEVIS資料、國務院最新核發紀錄，以及美國教育機構研究所（IIE）今年發布的「2025年秋季入學概況調查」。IIE共收到828所美國大專院校回覆，其中22%來自西部州份，顯示美國西岸，包括加州各大公私立大學，對國際學生入學高度依賴，使今年的下滑衝擊更加集中於加州與太平洋沿岸地區。

近年在州議會壓力下，加州大學 （UC）逐步調整非本地生比例，其2030招生容量計畫中提出降低外州與國際學生比例；同時，從今年秋季開始，UC也調升新入學非居民學生的學雜費超過3400美元。政策環境本已趨緊，今年國際學生實際註冊再度減少，使校務財務缺口進一步擴大。研究所新生減幅與非學位學生減幅最為明顯，這兩類學生向來支付較高學費並帶動較多生活消費，下降幅度使校園與地方經濟承受最大衝擊。相較之下，大學部學生雖小幅成長2%，但無法補足整體缺口。

NAFSA指出，今年入學結構的變化進一步加劇財務壓力。國際研究所新生與非學位學生雖占比不高，卻屬於學費與生活消費水準最高的族群，分別下跌12%與16%，使高消費學生減少對經濟的衝擊遠大於人數本身的變化。另一方面，選擇OPT身分的學生比例增加14%，雖代表更多畢業生留在美國工作，但因OPT學生不再支付校內學費，僅在地方經濟層面維持部分消費力，對大學本身財務並無明顯助益。

國際學生的不確定感也同步升高。根據CalMatters報導，就讀柏克萊加大（UC Berkeley）的中國籍學生Dorothy（因擔心政府報復要求匿名）表示，國際學生對未來政策的焦慮日益加重，許多同學正在重新思考畢業後是留在美國尋求工作機會，或乾脆回到母國發展。她坦言，即使校方提供再多協助，也無法讓她感到完全安心，因為簽證 一旦遭到撤銷，回校繼續就讀的可能性也會立即消失，而這些決定往往取決於聯邦層級的快速變動。

面對今年國際學生實際減少與經濟損失擴大，NAFSA呼籲聯邦政府應立即改善F與M簽證學生以及J簽證交換訪客的簽證名額與審理速度，並將上述族群排除於19個受旅行禁令影響的國家之外，在維持必要背景審查的前提下，確保學生能順利入境。

同時，NAFSA強調應保障F-1學生的OPT實習訓練權益，維持現行「依在學狀況決定停留期限」（Duration of Status）政策不變。該協會亦呼籲國會通過「留住STEM人才法案」，並支持「Dignity Act」中擴大F-1學生雙重意圖與提供綠卡途徑的相關條款，以維持美國在全球人才競爭中的長期優勢。