「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城

「丹麥村」索夫被評為全美第五佳聖誕小鎮。（Solvang市府臉書）

南加州 一個觀光小鎮再次被評為聖誕節必訪目的地。位於聖伊內斯谷（Santa Ynez Valley）葡萄酒產區中心、具有丹麥 風情的「丹麥村」索夫（Solvang），在兩項大型媒體舉辦的讀者票選活動中，均被評為最佳聖誕小鎮。新聞周刊（Newsweek）年度讀者票選中，索夫被評為全美第五佳聖誕小鎮，是所有加州城鎮中排名最高的一個。

這也是索夫連續第二年被評為加州最佳聖誕小鎮，去年它在全美排名第二，僅次於德州葡萄藤鎮（Grapevine）。索夫的年度「工藝市場」（Maker's Market）也在新聞周刊最佳聖誕市集榜單中名列第六，該市集於整個冬季開放的「Julefest」慶典期間舉行。

新聞周刊形容，「Julefest點亮了丹麥風車、麵包店以及木樑建築的店面，並舉辦遊行、聖誕樹點燈儀式及與聖誕老人的見面活動。Julefest工藝市集在索夫公園設置攤位，匯聚手工藝人與在地工匠，在中岸晴空下呈現歐洲風格的戶外購物體驗。這座童話般的小鎮，將傳統文化與熱情好客融入節日盛會中。」

此外，面向女性讀者的生活方式網站Zoe Report也舉辦讀者票選活動，專門設立「最佳聖誕小鎮」類別。索夫在票選中奪冠，擊敗科羅拉多州阿斯本（Aspen，第二名）、賓夕法尼亞州伯利恆（Bethlehem，第三名）以及德州葡萄藤鎮（第七名）。

Zoe Report的讀者對索夫的歐洲風情、小鎮魅力、空氣中飄散的烘焙香氣，以及全年開放的馬車與聖誕商店讚不絕口。他們還提到，在這裡可以完全沉浸於聖誕氛圍，不用擔心寒冷刺骨。 索夫的年度Julefest從11月底持續到隔年1月初，活動內容包括丹麥甜點、聖誕裝飾與燈飾、遊行和表演。（Solvang市府臉書）

索夫的年度Julefest（發音為「yool-fest」）從11月底持續到隔年1月初，活動內容包括丹麥甜點、聖誕裝飾與燈飾、遊行和表演，所有活動均從小鎮每年12月初的聖誕樹點燈儀式開始。每年1月，在天氣允許的情況下，活動以盛大的聖誕樹焚燒活動作結，慶祝新年到來，同時處理已過節期用途的乾樹，並由聖塔巴巴拉縣消防局進行消防安全示範。此外，小鎮還舉辦夜間活動，包括尋寶遊戲、燭光導覽，以及備受歡迎的中央公園燈光秀。