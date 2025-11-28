我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

「丹麥村」索夫超夢幻 蟬聯最佳聖誕城

洛杉磯訊
「丹麥村」索夫被評為全美第五佳聖誕小鎮。（Solvang市府臉書）
「丹麥村」索夫被評為全美第五佳聖誕小鎮。（Solvang市府臉書）

加州一個觀光小鎮再次被評為聖誕節必訪目的地。位於聖伊內斯谷（Santa Ynez Valley）葡萄酒產區中心、具有丹麥風情的「丹麥村」索夫（Solvang），在兩項大型媒體舉辦的讀者票選活動中，均被評為最佳聖誕小鎮。新聞周刊（Newsweek）年度讀者票選中，索夫被評為全美第五佳聖誕小鎮，是所有加州城鎮中排名最高的一個。

這也是索夫連續第二年被評為加州最佳聖誕小鎮，去年它在全美排名第二，僅次於德州葡萄藤鎮（Grapevine）。索夫的年度「工藝市場」（Maker's Market）也在新聞周刊最佳聖誕市集榜單中名列第六，該市集於整個冬季開放的「Julefest」慶典期間舉行。

新聞周刊形容，「Julefest點亮了丹麥風車、麵包店以及木樑建築的店面，並舉辦遊行、聖誕樹點燈儀式及與聖誕老人的見面活動。Julefest工藝市集在索夫公園設置攤位，匯聚手工藝人與在地工匠，在中岸晴空下呈現歐洲風格的戶外購物體驗。這座童話般的小鎮，將傳統文化與熱情好客融入節日盛會中。」

此外，面向女性讀者的生活方式網站Zoe Report也舉辦讀者票選活動，專門設立「最佳聖誕小鎮」類別。索夫在票選中奪冠，擊敗科羅拉多州阿斯本（Aspen，第二名）、賓夕法尼亞州伯利恆（Bethlehem，第三名）以及德州葡萄藤鎮（第七名）。

Zoe Report的讀者對索夫的歐洲風情、小鎮魅力、空氣中飄散的烘焙香氣，以及全年開放的馬車與聖誕商店讚不絕口。他們還提到，在這裡可以完全沉浸於聖誕氛圍，不用擔心寒冷刺骨。

索夫的年度Julefest從11月底持續到隔年1月初，活動內容包括丹麥甜點、聖誕...
索夫的年度Julefest從11月底持續到隔年1月初，活動內容包括丹麥甜點、聖誕裝飾與燈飾、遊行和表演。（Solvang市府臉書）

索夫的年度Julefest（發音為「yool-fest」）從11月底持續到隔年1月初，活動內容包括丹麥甜點、聖誕裝飾與燈飾、遊行和表演，所有活動均從小鎮每年12月初的聖誕樹點燈儀式開始。每年1月，在天氣允許的情況下，活動以盛大的聖誕樹焚燒活動作結，慶祝新年到來，同時處理已過節期用途的乾樹，並由聖塔巴巴拉縣消防局進行消防安全示範。此外，小鎮還舉辦夜間活動，包括尋寶遊戲、燭光導覽，以及備受歡迎的中央公園燈光秀。

丹麥 加州

上一則

價格調漲幅度過大 麥當勞低收客群流失

下一則

加州快餐比全美貴20% 洛杉磯排第2 僅次於西雅圖

延伸閱讀

南加新鮮聖誕樹價穩、人造樹價升 其他綠植受歡迎

南加新鮮聖誕樹價穩、人造樹價升 其他綠植受歡迎
好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加

好萊塢聖誕大遊行 美華聯200人參加
中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了

中斷一年 薩克斯五大道百貨「聖誕燈光秀」回來了
川普聖誕前公布聯準會主席人選…今日你應知道5件事

川普聖誕前公布聯準會主席人選…今日你應知道5件事
可口可樂AI聖誕廣告再惹議 遭批「沒靈魂又欠溫度」

可口可樂AI聖誕廣告再惹議 遭批「沒靈魂又欠溫度」
紐約市璀璨聖誕燈光秀 14地點陸續登場

紐約市璀璨聖誕燈光秀 14地點陸續登場

熱門新聞

義工幫助人們領取免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌工作10年被辭 四娃華父羞領食物

2025-11-26 01:19
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10
義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 9年不敢申請白卡、糧食券

2025-11-25 20:55
階進慈善基金，今年感恩節發出近2000份免費食物。（記者邵敏／攝影）

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

2025-11-25 22:27

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險