打擊零售犯罪 CHP找回失竊商品暴增2600%

年底節日季購物潮到來之際，加州公路巡警局在全州展開大規模打擊有組織零售犯罪行動，並提前在10月繳出亮眼成績單，找回失竊商品暴增2600%。大量被偷商品也在節日前陸續返還給受害民眾和商家。(州長辦公室提供)

年底節日季購物潮到來之際，加州 公路巡警局（CHP）在全州展開大規模打擊有組織零售犯罪行動，並在10月繳出亮眼成績單，找回的失竊商品較前一個月暴增2600%。

10月，加州公路巡警局在全州調查有組織零售犯罪案增加54%、逮捕人數增加134%。警方表示，這波行動有效打擊犯罪網絡，也讓許多被盜的民生用品與商家貨物，得以物歸原主，同時也是今年底購物季打擊偷盜和搶劫犯罪的風向標。

州長紐森 辦公室25日宣布，將在未來數周與大型零售商、防損團隊及地方警方合作，瓦解在各地活躍的零售犯罪集團，確保民眾能安心購物、商家無憂營運。

CHP公布最新數據顯示，今年截至本周，已展開566宗調查、逮捕874人、繳獲超過21萬件失竊商品，總價值近1300萬美元。CHP從2019年成立有組織零售犯罪專案小組，至今參與超過4100宗案件調查，逮捕超過4600嫌犯，追回逾140萬件失竊物品，價值超過6450萬美元。

CHP近期成功瓦解一個跨縣市的零售盜竊詐欺集團。案件起因於家得寶（Home Depot）的通報，該集團涉嫌在全州多家門市進行上百詐欺與竊盜，導致商家損失金額超90萬美元。該集團會先蓄意損毀商品、拆除內部零件，再以假貨換取新品。

警方跨域調查，在包括南加鮑爾溫公園市及北加州灣區等城市聯合搜索，最終查獲價值30萬7000美元的失竊商品、現金5萬9000美元及12支槍，逮捕多名嫌犯。大量被偷商品也在節日前陸續返還給受害民眾和商家。