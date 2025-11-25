自由派力推 南加最低時薪30元有譜 反對者：促通膨惡化

我的頻道

編譯陳盈霖／綜合報導
到2030年，加州最低工資可望達到每小時30美元。(取自舊金山市府臉書)
洛杉磯時報報導，每小時最低工資30美元或不是夢！儘管「2030年30美元」（$30 by 30）目前還不算耳熟能詳的政治動員口號，然未來恐成為一種趨勢。受近期民調與選舉勝利的鼓舞，自由派正大力推動像洛杉磯與舊金山灣區這類大都會區，2030年將每小時最低工資提高至30美元。

由工會與左傾活動人士組成的聯盟18日宣布，希望洛縣政委員會盡快審議這項適用於洛縣非建制地區（unincorporated areas）企業的提高最低工資提案，並在未來五年內逐步調漲。若提案通過，勞工最低工資將較目前的每小時17.28美元大幅提升。

除該案外，洛市議會5月已批准提高洛市酒店和洛杉磯國際機場員工最低工資至2028年前，逐步提高至每小時30美元。此前這項提案曾遭飯店與商業團體挑戰，但他們在9月截止前未能收集到足夠的連署簽名，無法將撤銷加薪提案的公投放上選票。

在民調顯示生活成本仍是美國人關注的問題之一，這類提案似乎注定會在更多地區蔓延。「全民生活工資聯盟」指出，他們已著手推動舊金山與阿拉米達（Alameda）縣加薪行動。甫當選紐約市長的曼達尼（Zohran Mamdani）也計畫明年元旦上任後，推動每小時30美元最低工資。

反對加薪的業者表示，調漲最低工資，將迫使雇主裁員與漲價，讓通膨惡化。他們預測部分餐廳及利潤微薄的業者恐被迫停業。洛杉磯支持與反對更高最低工資的雙方，都以2028年夏季奧運作為論據。工會團體希望在奧運前落實更高工資，以便讓勞工階層能從大量旅客的消費中受益。反對者則認為，更高的工資恐適得其反。

一個由航空公司與飯店組成，反對市府30美元工資的聯盟指出：「這項法案將危及工作機會，把飯店推向倒閉，大幅削減城市迫切需要的稅收，讓洛杉磯在2028年奧運時缺乏準備。」 目前該聯盟尚未對洛縣調漲最低工資提案表態。

日前聚集於洛縣行政大樓外的人士表示，真正的經濟危機其實是那些無力支付帳單的低薪勞工。「全民生活工資」引用美國人口普查局與Zillow數據稱，近75%餐飲業員工將超過半數的收入用於支付房租。洛杉磯「加州社區賦權聯盟」共同主任馬札里戈斯（Estuardo Mazariegos）表示，「我們希望確保在世界第五大經濟體中，人們不必為了維持良好生活水平而需身兼多分工作。」

目前全美最低工資為居前列者，是華盛頓州多個城市，包括西雅圖等每小時最低工資20美元。加州最低工資17美元，是全國聯邦標準7.25美元兩倍以上。一位替民主黨服務的民調專家指出，在針對此議題調查洛杉磯選民中，64%表示最低工資對他們來說，是「中度到高度」優先議題。58%支持30美元最低工資，26%反對，16%不確定。

洛杉磯國際機場 洛縣 民調

