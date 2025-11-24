假期購物季到了 兒童倡議團體籲家長避免選購AI玩具

倡議團體呼籲家長遠離人工智慧玩具。圖為Curio人工智慧絨毛玩具。（Curio官網截圖）

福斯新聞（FOX）報導，隨著假期購物季開始，兒童倡議團體呼籲家長留意人工智慧 玩具（AI toys）。非營利兒童安全組織「公平遊戲」（Fairplay）發布報告，警告人們注意人工智慧玩具的危險性。

該組織指出︰「人工智慧聊天機器人對兒童造成的嚴重傷害，已有充分紀錄，包括導致孩子過度依賴、進行露骨性對話，及鼓勵危險行為等。」

美國公益研究團體教育基金會日前發布年度「玩具王國的危機」（Trouble in Toyland）報告，該報告檢測四款人工智慧玩具，發現部分玩具會對兒童進行性暗示對話、提供取得危險物品的建議，且幾乎沒有家長控管功能。

「公平遊戲」早期兒童權益倡導計畫主任佛朗茲（Rachel Franz）指出，人工智慧聊天機器人，正直接整合至「日常兒童玩具」中，如絨毛動物等，且這些產品「正被行銷給低齡甚至嬰幼兒。」

佛朗茲表示，資料收集也是他們最大的擔憂之一。該機構發現，一些人工智慧玩具會使用臉部與手勢辨識功能，錄影及錄音，對兒童及其照護者造成嚴重隱私問題。

有些人工智慧機器人，更被設計為「朋友或知己」。佛朗茲說︰「這類關係可能取代真實的人際互動與動手遊戲，但那才是孩子成長所需要的。」

儘管這些玩具常用「能促進學習與陪伴」為銷售賣點，但缺乏證據顯示人工智慧玩具對兒童有正面影響，佛朗茲建議家長「盡速遠離。」若不確定產品是否使用人工智慧，家長可查看玩具包裝盒。佛朗茲說，若盒子上註明「由Wi-Fi無線網路驅動」（powered by Wi-Fi），或「由人工智慧驅動」（powered by artificial intelligence）字樣，都屬危險信號，表明這裡可能會收集大量兒童數據。