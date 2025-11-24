我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

餐廳強迫外帶顧客支付高額小費 網友分享解方

編譯組／綜合報導
美國餐飲業因索取小費的方式，近期再度引發顧客不滿。（示意圖，取自Unsplash）
Daily Mail報導，美國餐飲業近期再度引發顧客不滿，原因是一家餐廳採用新手法，強迫外帶顧客支付小費。對小費該不該給，似乎已不再是個問題，而是「不得不給」。

有Reddit用戶日前訂購披薩自取，結帳時發現系統強制要求留小費。當顧客進入付款頁面，螢幕跳出「別忘給小費！（Don't forget a tip!）」訊息，並僅提供15%、20%與35%三種選項。雖然畫面上有「自訂金額」欄位，但卻沒有「不給小費」按鈕。

更離譜的是，當這名顧客嘗試在自訂欄位輸入「0」時，網站竟拒絕讓訂單繼續，並以紅字警告：「請輸入有效的小費金額。」

該顧客在Reddit抱怨「既然沒有選擇，這怎麼能算是小費？」面對這種情況，他最後選擇取消訂單，「我確實有選擇，所以我轉向別家。」

其他網友則分享因應做法。「試試輸入0.001，」有人建議。也有人提出更技術性的解決方案：「如果只是HTML 驗證，我會直接移除input欄位的『required』屬性來繞過。」

不過，許多人最終建議的方式很簡單：「放棄結帳，換一家。」

美國民眾對小費制度的不滿，正持續升溫。十年前，15%曾被視為標準服務小費，如今普遍提高至20%或更高。在美國文化中，少於20%幾乎會被視為失禮，但對許多外國訪客而言，這種文化令人困惑又負擔沉重。

根據去年一項調查，四分之三的美國人認為小費文化已「過頭」。研究顯示，三分之二的受訪者表示，曾因為結帳機台提示而「愧疚性付小費」。

這波「小費通膨（tipflation）」現象，已超越餐廳和酒吧，在零售商、外帶店，甚至自助點餐機台也有蔓延。對許多外籍人士來說，美國的小費文化堪稱「瘋狂」。一名移居美國的英國男抱怨：「什麼都要小費，到處都在要小費。我來這兩個月，就是小費、小費、小費。為什麼必須付小費？」

不僅餐飲業如此，飯店業也加入。部分萬豪（Marriott）與凱悅（Hyatt）旗下飯店，已在旅客辦理入住時，於櫃台直接要求給小費，令許多客人感到不適。

一般而言，旅客通常只會在行李服務或房務清潔等特定服務支付小費。然而，位德州布萊恩市的萬豪LaSalle飯店與波士頓的Hyatt Centric Faneuil Hall等地，近日在入住櫃台要求旅客透過QR Code支付小費。

飯店業者解釋，提醒旅客給小費，是在不調薪狀況下，提高員工收入的一種方式。但旅遊專家Gary Leff指出，櫃台小費慣例，主要存在拉斯維加斯，且通常與主動要求房型升等有關。

小費

