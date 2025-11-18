轉嫁洛杉磯野火損失 加州保險公司將向投保人收新費用

洛杉磯年初的野火其損失轉嫁到保費，形同由加州全部民眾分攤。（記者楊青／攝影）

加州 屋主將很快發現，他們的每月保險 帳單將新增一項費用，用於支付今年洛杉磯毀滅性山火所造成損失。今年洛杉磯毀滅性山火造成的損失轉嫁給消費者，加州保險公司將開始向投保人收取新費用。

「灣區新聞集團」審視監管文件內容顯示，加州多家大型保險公司徵收這些臨時費用，大部分金額較少，兩年總計平均約為50-60美元、每月僅幾美元。預期這些附加費用將影響加州大多數屋主，並於未來數月內生效。

盡管這些費用若按年計算，通常約為房屋保費 的1-2%，但若投保人購買的是更昂貴的保險計畫，則可能需支付更高費用。這些費用雖不太可能給大部分屋主帶來嚴重的財務困難，但民眾擔心，未來可能發生的災難性山火，可能導致更高保費。全加州的投保人已面臨保費大幅上漲，有些人甚至被取消保險資格。

總部位在洛杉磯的消費者權益組織「消費者監督」(Consumer Watchdog)執行主任巴爾伯(Carmen Balber)指出，若這些附加費用生效，消費者肯定會在未來保費帳單上見到收取附加費用。該組織已提出訴訟、要求停止收取這些費用。

這些費用源自於加州政府強制保險公司向其「FAIR保險計畫」注入十億美元的紓困基金。計畫是加州最後的保險保障項目，先前因洛杉磯山火造成的損失，當局無力支付約40億美元的賠償金。山火損毀近1萬3000間房屋。

根據加州監管機構近來更新法規，保險公司可直接自投保人收入高達一半的紓困成本。每家保險公司必須支付金額、取決於其在加州的保費市場份額。州府保險部門已批准多家保險公司提出的各項附加費用方案。

根據監管文件，透過加州最大保險公司「State Farm」投保標準保單的屋主，將面臨平均57.70美元費用，平均為保費的1.13%、分兩年收取。公寓業主則須支付平均25.10美元費用、年費率為2.25%，僅需一年收取。這些費用將分攤到保單持有人的每月付款，並於12月1日開始收取。

加州第二大房屋保險公司「Farmers」將收取平均每月51.60美元費用、年費率為1.02%，分兩年收取。公寓業主費用為26.40美元。兩項費用皆預定於1月21日開始收取。

「CSAA」保險公司客戶將面臨平均57.60美元費用、年費率1.17%，分兩年收取。公寓業主費用為20.80美元。費用將於12月1日開始收取。

「Allstate」保險公司客戶兩年內平均支付48.80美元、費率為1.02%。公寓業主費用為25.40美元。費用計畫於3月21日開始收取。