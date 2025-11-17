學生成績突全A 竟是新版谷歌智慧鏡頭助作弊

谷歌智慧鏡頭近來成為加州學生考試作弊的利器。（美聯社）

洛杉磯聯合學區高中教師史蒂文森（Dustin Stevenson）近來注意到學生的考試成績有些異常。他發現，一些整個學期都在為課業苦苦掙扎的學生，成績突然全拿A。他懷疑這些學生作弊，卻百思不得其解，直到有一名學生告訴他有關最新版本的谷歌 智慧鏡頭（Google Lens）。

CalMatters表示，谷歌最近簡化了Chrome瀏覽器上視覺搜尋工具的使用，使用者點擊工具列中隱藏的圖示後，會彈出一個可移動的泡泡，泡泡所在之處會出現側邊欄，顯示人工智慧 對泡泡裡內容的回答、描述、解釋或解讀。這個功能提供了學生一種無需輸入題目或離開頁面就可輕鬆作弊的辦法。

史蒂文森說：「我不敢相信。在人工智慧時代教書已經夠難了，現在我們還得應付這個？」

對教師而言，了解學生的作弊手段一直是一場貓捉老鼠的遊戲。但現在有人指出，人工智慧工具，尤其是谷歌智慧鏡頭，使在課堂上維持學習誠信變得不可能，這將對學生的學習造成長期的負面影響。

谷歌智慧鏡頭推出已近十年，它可以掃QR碼或識別照片中的物體。隨著人工智慧的發展，它的用途也變得愈來愈廣泛。

在新冠疫情學校停課時，加州 大部分學校都提供學生Chromebook筆記型電腦用於遠距上課，其中許多都是谷歌捐贈的。CalMatters指出，加州580萬名K到12年級學生中，有數百萬人使用Chromebook，是學校中最多人使用的筆記型電腦。

高中教師休斯勒（William Heuisler）說：「疫情之後，我清楚意識到，在我的課堂中使用Chromebook是個糟糕的主意。」他表示，學生們會在課堂中使用筆記型電腦玩遊戲、看球賽，或做其他任何與課業無關的事。

接著，人工智慧出現了，它擁有提升教育品質的潛力，卻也助長了作弊風氣。在這種情況下，休斯勒決定徹底拋棄課堂上的科技產品，回歸最基本的教學方式：紙和筆。

休斯勒說：「我們希望青少年能獨立思考，表達自己的觀點，學習批判性思維。但如果我們提供給他們的工具反而讓他們無法發展這些能力，我不確定我們是否真的在幫助他們。」