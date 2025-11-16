我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

政府停擺結束健保補貼未解 2400萬美國人保費恐飆3倍

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國歷史上最長的聯邦政府停擺雖已結束，但下一次關門危機，仍在隱現。（路透）
美國歷史上最長的聯邦政府停擺雖已結束，但下一次關門危機，仍在隱現。（路透）

美國歷史上最長的政府停擺雖已結束，但下一次關門危機，仍在隱現。加州民主黨議員對參議院兩黨協議表達不滿，認為該協議未解決即將到期的歐巴馬健保（ObamaCare）補貼問題。

隨著大部分政府資金將於2026年1月30日到期，國會民主黨人正呼籲同僚向共和黨施壓，延長「平價醫療法案（ACA）」稅額抵免。即使這可能引發新一輪僵局甚至再次政府停擺。

加州民主黨眾議員Juan Vargas表示，這次必須堅持立場。若不幫助人民獲得醫療照護，許多人可能因此生病甚至死亡，其他人的醫療成本也會增加。希望參議員們能有更多勇氣守住底線。加州民主黨眾議員Mark Takano也認為，這仍是重要議題，共和黨解決醫療保健問題的壓力並未消失。

共和黨方面坦言，ACA稅額抵免的爭論，很可能再度激烈，迫使政府再次關門。馬里蘭州共和黨眾議員、極右翼「眾議院自由核心小組」主席Andy Harris說︰「大家都明白，依現行法律，1月30日可能再次出現政府停擺。」與此同時，他透露目前正在推動立法，主張在撥款法案長期無法達成共識時，自動以兩周為單位延長政府資金。

民主黨聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）認為，補貼延長對美國人的未來至關重要，否則2400萬美國人的保費可能上漲兩到三倍。若保費真的變高，民眾肯定更加憤怒，因為他們必須做出是否繼續購買健康保險的決定。

健保市場開放登記期間11月1日至12月15日，適用於1月1日生效的保險；2月1日生效保險的登記期限延長至1月15日。若民眾因費用過高而選擇不投保，可能整個2026年都處於無保險狀態。

民主黨 眾議員 共和黨

上一則

加州神秘「性」福課 富婆周花1.8萬 花果覆裸身

下一則

奇諾岡中文俱樂部 學生文化社團受肯定

延伸閱讀

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持

明年1月底政府再關門？料兩黨又會為健保補貼僵持
補貼取消… 持綠卡不滿5年低收新移民 健保費飆漲

補貼取消… 持綠卡不滿5年低收新移民 健保費飆漲
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
黑白集／補充保費新制炸鍋 行政院長看到新聞才知道

黑白集／補充保費新制炸鍋 行政院長看到新聞才知道
華人健保月付3000多 占收入近半 有人保費翻十幾倍

華人健保月付3000多 占收入近半 有人保費翻十幾倍

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05
Costco推出全新烘焙商品：烤蒜奶油法國長棍麵包。（取材自Costco Deals Online官網）

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

2025-11-12 13:01
白卡目前為超過1400萬加州居民提供醫療保障。（示意圖取自Unsplash.com）

白卡重大改變：重審資產包括存款、現金、房產、車輛等

2025-11-13 15:04
在「美國新聞與世界報導」評選的2026年最佳退休居住城市中，米德蘭在850多個城市中脫穎而出，被評為全美最佳退休城市。（米德蘭政府網站）

生活成本低、無地方稅 美國這城市奪「最佳退休居住地」

2025-11-09 20:27
好市多及其承包商，因對員工錯誤分類、拖欠工資，須支付87萬美元罰款。（記者邵敏／攝影）

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

2025-11-12 20:29
爾灣住家社區環境佳，是華人青睞城市。（爾灣市府臉書）

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

2025-11-13 01:20

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英