政府停擺結束健保補貼未解 2400萬美國人保費恐飆3倍

美國歷史上最長的聯邦政府停擺雖已結束，但下一次關門危機，仍在隱現。（路透）

美國歷史上最長的政府停擺雖已結束，但下一次關門危機，仍在隱現。加州民主黨 議員對參議院兩黨協議表達不滿，認為該協議未解決即將到期的歐巴馬健保（ObamaCare）補貼問題。

隨著大部分政府資金將於2026年1月30日到期，國會民主黨人正呼籲同僚向共和黨 施壓，延長「平價醫療法案（ACA）」稅額抵免。即使這可能引發新一輪僵局甚至再次政府停擺。

加州民主黨眾議員 Juan Vargas表示，這次必須堅持立場。若不幫助人民獲得醫療照護，許多人可能因此生病甚至死亡，其他人的醫療成本也會增加。希望參議員們能有更多勇氣守住底線。加州民主黨眾議員Mark Takano也認為，這仍是重要議題，共和黨解決醫療保健問題的壓力並未消失。

共和黨方面坦言，ACA稅額抵免的爭論，很可能再度激烈，迫使政府再次關門。馬里蘭州共和黨眾議員、極右翼「眾議院自由核心小組」主席Andy Harris說︰「大家都明白，依現行法律，1月30日可能再次出現政府停擺。」與此同時，他透露目前正在推動立法，主張在撥款法案長期無法達成共識時，自動以兩周為單位延長政府資金。

民主黨聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）認為，補貼延長對美國人的未來至關重要，否則2400萬美國人的保費可能上漲兩到三倍。若保費真的變高，民眾肯定更加憤怒，因為他們必須做出是否繼續購買健康保險的決定。

健保市場開放登記期間11月1日至12月15日，適用於1月1日生效的保險；2月1日生效保險的登記期限延長至1月15日。若民眾因費用過高而選擇不投保，可能整個2026年都處於無保險狀態。