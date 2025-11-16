到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼
聽新聞
test
0:00 /0:00
Yahoo Life報導，雖然Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一，但其實消費者若善用自有品牌「365 by Whole Foods Market」的商品，也能以較實惠的價格購買日常廚房用品。
這家總部位於德州的連鎖超市推出的「365」品牌，涵蓋食品、營養補充品、身體護理與清潔用品等多項產品，部分標示為「365 Everyday Value」，並推出多款有機食品。根據該公司聲明，「我們的365 by Whole Foods Market品牌提供超過3000種價格實惠且用心採購的產品，這些產品不僅符合Whole Foods嚴格的品質標準，許多甚至超越我們對其他品牌的要求。」
根據WikiHow的分析，選購「365 Everyday Value」系列是節省預算的有效方式。該網站指出：「365 Everyday Value產品通常較便宜，且口味與名牌產品相似，能在不犧牲品質的情況下幫助消費者控制雜貨支出。不過，價格仍可能因地區或品項有所差異，通用品牌商品並非總是比名牌便宜。」
食譜網站Allrecipes也指出，Whole Foods的「365」系列，包括起司、義大利麵、有機番茄醬、冷凍水果等多項食品，與主要品牌產品相比通常更具價格競爭力，品質表現亦獲得消費者肯定。
目前，Whole Foods Market在全美共營運超過525家分店，其中加州擁有最多分店（共94家），而紐約州以34家分店名列第四，約半數坐落於紐約市區。
上一則
華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法
下一則
FB留言