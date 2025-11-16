我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再出招 對日本發布留學預警：當地對中國人的犯罪變多

律師：ICE為讓非法移民自願遞解 招數超多

到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「365」是Whole Foods Market自有品牌，也是省錢密碼。（取自Whole Foods Market臉書）
「365」是Whole Foods Market自有品牌，也是省錢密碼。（取自Whole Foods Market臉書）

Yahoo Life報導，雖然Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一，但其實消費者若善用自有品牌「365 by Whole Foods Market」的商品，也能以較實惠的價格購買日常廚房用品。

Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一。（取自Whol...
Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一。（取自Whole Foods Market臉書）

這家總部位於德州的連鎖超市推出的「365」品牌，涵蓋食品、營養補充品、身體護理與清潔用品等多項產品，部分標示為「365 Everyday Value」，並推出多款有機食品。根據該公司聲明，「我們的365 by Whole Foods Market品牌提供超過3000種價格實惠且用心採購的產品，這些產品不僅符合Whole Foods嚴格的品質標準，許多甚至超越我們對其他品牌的要求。」

根據WikiHow的分析，選購「365 Everyday Value」系列是節省預算的有效方式。該網站指出：「365 Everyday Value產品通常較便宜，且口味與名牌產品相似，能在不犧牲品質的情況下幫助消費者控制雜貨支出。不過，價格仍可能因地區或品項有所差異，通用品牌商品並非總是比名牌便宜。」

食譜網站Allrecipes也指出，Whole Foods的「365」系列，包括起司、義大利麵、有機番茄醬、冷凍水果等多項食品，與主要品牌產品相比通常更具價格競爭力，品質表現亦獲得消費者肯定。

目前，Whole Foods Market在全美共營運超過525家分店，其中加州擁有最多分店（共94家），而紐約州以34家分店名列第四，約半數坐落於紐約市區。

義大利 加州 營養補充

上一則

華人修車厰遭突查 律師：難接受但合法

下一則

數十名華二代 拜師學中醫

延伸閱讀

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年

紐約州市府達協議 羅斯福島主租約延10年
重新覺醒 無懼曼達尼逆襲

重新覺醒 無懼曼達尼逆襲
防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效

防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效
義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場

義大利麵關稅107% 「這利潤做不下去」 揚言撤出美市場
關稅107% 義大利麵明年恐從美國貨架消失

關稅107% 義大利麵明年恐從美國貨架消失
場邊人語／德州大戰 休城罰站

場邊人語／德州大戰 休城罰站

熱門新聞

Costco 4.99美元烤雞供應商潛藏衛生隱患。（本報檔案照）

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

2025-11-10 13:05

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英