到Whole Food 超市購物 自有品牌「365」是省錢密碼

「365」是Whole Foods Market自有品牌，也是省錢密碼。（取自Whole Foods Market臉書）

Yahoo Life報導，雖然Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一，但其實消費者若善用自有品牌「365 by Whole Foods Market」的商品，也能以較實惠的價格購買日常廚房用品。

Whole Foods Market常被視為全美最昂貴的超市之一。（取自Whole Foods Market臉書）

這家總部位於德州的連鎖超市推出的「365」品牌，涵蓋食品、營養補充 品、身體護理與清潔用品等多項產品，部分標示為「365 Everyday Value」，並推出多款有機食品。根據該公司聲明，「我們的365 by Whole Foods Market品牌提供超過3000種價格實惠且用心採購的產品，這些產品不僅符合Whole Foods嚴格的品質標準，許多甚至超越我們對其他品牌的要求。」

根據WikiHow的分析，選購「365 Everyday Value」系列是節省預算的有效方式。該網站指出：「365 Everyday Value產品通常較便宜，且口味與名牌產品相似，能在不犧牲品質的情況下幫助消費者控制雜貨支出。不過，價格仍可能因地區或品項有所差異，通用品牌商品並非總是比名牌便宜。」

食譜網站Allrecipes也指出，Whole Foods的「365」系列，包括起司、義大利 麵、有機番茄醬、冷凍水果等多項食品，與主要品牌產品相比通常更具價格競爭力，品質表現亦獲得消費者肯定。

目前，Whole Foods Market在全美共營運超過525家分店，其中加州 擁有最多分店（共94家），而紐約州以34家分店名列第四，約半數坐落於紐約市區。